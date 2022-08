Carxot del coordinador del Corredor Mediterrani al candidat valencià del PP per demanar que es torne a l’amplada ibèrica

El president del PP a la Comunitat Valenciana (PPCV) i candidat a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, ha demanat al Govern la recuperació de l’amplada ibèrica entre Castelló i Vandellòs (Tarragona), un “tram clau” en les infraestructures de totes dues comunitats per al transport de bateries elèctriques de Volkswagen entre Sagunt (València) i Martorell (Barcelona). Mazón va sol·licitar així que puguen conviure tant les vies d’amplada internacional projectades com les actuals d’amplada ibèrica i va criticar l’“injustificable retard” de fins a quatre anys en el Corredor.

La seua proposta, no obstant això, va obtindre una resposta contundent del comissionat del Govern per a coordinar les obres de la infraestructura ferroviària, Josep Vicent Boira, que per les xarxes socials va afirmar sentir-se “estupefacte” davant l’“ocurrència” del president del PPCV, Carlos Mazón: “Espere que aquesta notícia no es confirme: seria el pitjor error en aquests moments. Aïllar la Comunitat Valenciana de l’amplada internacional és retrocedir al segle XIX. Posaria en dificultats serioses les exportacions d’Almeria, Alacant, València i Castelló”, va afirmar Boira.

El coordinador de la infraestructura va assegurar també que “posar en dubte l’amplada internacional per a l’economia valenciana és un error catastròfic que indignarà de segur els empresaris de Múrcia, Cartagena, Alacant, València i Castelló”.

A més, va recuperar un document del 1930 de Lluís Lucia (Dreta Regional Valenciana): “supèrflua despesa de transbord (…) que podria ser evitada portant a València la xarxa d’amplada internacional”. I ho va contraposar amb la reivindicació de Carlos Mazón.

Sobre les declaracions del dirigent popular, el secretari de Mobilitat Sostenible i Transports del PSPV-PSOE, Rafa Simó, va acusar el PP de “boicotejar els avanços del Corredor Mediterrani amb ocurrències” i va assenyalar que “amb les seues propostes estan anant en contra de la societat civil valenciana, dels empresaris i fins i tot d’Europa”.

En aquest sentit, el dirigent socialista va recordar que “la Comunitat Valenciana i el conjunt de les autonomies que componen l’arc mediterrani necessiten l’amplada europea per a poder exportar productes a Europa per via ferroviària amb més facilitat”. “Ja fa anys que reivindiquem un canvi en l’amplada de via, hem aconseguit un consens ampli sobre aquest tema i amb aquestes declaracions els populars l’única cosa que fan és crear dubtes innecessaris amb les quals l’única cosa que aconseguiran és perjudicar-nos”, va insistir Simó.

Les obres de subministrament i transport d’aparells de via per al tram Castelló-Vandellòs (23 milions) i renovació de vies en amplada internacional s’han adjudicat ja. Aquest serà l’únic tram del Corredor que discorrerà de manera exclusiva en amplada internacional, cosa que fomentarà l’adaptació dels trens a aquesta amplada, imprescindible per a circular per la resta d’Europa.