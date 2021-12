Casa Caritat de València concedeix 220.000 euros en ajudes per frenar desnonaments i pobresa energètica des que va arrancar la pandèmia

La crisi generada per la COVID-19 continua afectant en més proporció les persones sense llar. La conseqüència és la cronificació de la pobresa. Així es desprén de les dades de l’Associació Valenciana de la Caritat, segons les quals, els usuaris albergats en els seus centres d’acolliment temporal de la Petxina i Benicalap estan allargant les seues estades a causa de la falta d’oportunitats laborals, les dificultats per a trobar un recurs residencial i la demora en la tramitació i l’aprovació d’una prestació econòmica de l’Administració.

Així doncs, el 2019 en els centres d’acolliment de la Petxina i el multicentre de Benicalap, el 21% dels usuaris de Casa Caritat romanien de mitjana en els albergs més de tres mesos, mentre que el 2021 està xifra se situa en el 60% dels beneficiaris.

En aquesta línia, un dels objectius de Casa Caritat des de l’inici de la pandèmia és evitar que les persones vulnerables puguen perdre el seu habitatge i caure en una situació de sensellar. “Per això, hem posat en marxa ajudes econòmiques directes perquè famílies amb algun recurs residencial puguen pagar lloguers, factures, adquirir productes frescos en supermercats o tractaments mèdics, i amb això impedir que es queden sense res al carrer”, ha apuntat el president de l’Associació.

Així doncs, des de març del 2020, en què es van habilitar aquestes ajudes amb motiu de la irrupció de la pandèmia, l’entitat ha invertit gairebé 220.000 euros per a ajudes directes a famílies. El 40% d’aquests diners han anat destinats a vals de supermercat, el 35% al pagament de lloguer i solucions residencials i la resta, a tractaments de salut (7%), pagament de subministraments (6%). També s’ha fet costat a les famílies en la realització de cursos de formació i reinserció laboral; despeses escolars; mitjans de transport; o l’obtenció de documentació d’ajudes per al retorn a països d’origen, entre altres.

En aquest sentit, la gerent de Casa Caritat, Guadalupe Ferrer, ha explicat que “el procés administratiu per a accedir a una prestació econòmica és llarg, ja que consta de diferents fases fins que s’aprova”. Això dilata que les persones beneficiàries tarden a obtindre uns ingressos que els permeten trobar un recurs residencial.

“L’obstacle següent és la dificultat per a accedir a un habitatge o una habitació de lloguer. A més, en molts casos les prestacions econòmiques són de baixa quantia i el procés d’eixida de l’alberg es prolonga pels preus de mercat. També està la situació de persones que entren dins del perfil de tercera edat o diversitat funcional, que tenim en els nostres centres i, que estan a l’espera d’assignació de plaça en residència o en habitatge tutelat. Aquests processos es prolonguen en el temps a causa de les llistes d’espera”, ha afirmat Ferrer.

Per això, el president de Casa Caritat, Luis Miralles, ha apel·lat a la necessitat de “treballar juntament amb les administracions públiques per trobar una solució residencial a aquestes persones, ja que els centres d’acolliment són un primer recurs que han de ser una cosa puntual”. És fonamental per a recuperar “la independència i la dignitat de les persones sense llar que puguen accedir a un pis o una habitació que siga la seua llar estable, i que, aquelles amb necessitats especials, estiguen acollides en els recursos habilitats per a elles”. En aquest sentit, l’entitat ha recordat que disposa de l’edifici d’habitatges supervisats Fènix Petxina on actualment conviuen 22 persones i Fènix Benicalap amb quatre.

Augmenten les persones que requereixen cobrir les necessitats bàsiques

A més, Casa Caritat també alerta de l’augment del nombre de persones que acudeixen a l’entitat per rebre productes bàsics (alimentació, higiene i material de protecció contra la COVID-19). Així doncs, al novembre s’han fet 1.226 lliuraments d’aquesta bossa d’articles de primera necessitat, mentre que al novembre del 2020 se’n van repartir 659. Aquest servei, que es va posar en marxa al març de l’any passat per donar resposta a les persones que acudien al menjador social i que es va haver de tancar per a les persones que no estaven albergades, ha beneficiat 930 persones aquest mes de novembre, de les quals el 40% són espanyoles, i la resta estrangeres, entre les quals destaca l’augment de persones arribades de Llatinoamèrica en situació de protecció internacional que queden fora de l’atenció dels circuits socials de les institucions públiques. Una distribució de productes bàsics que ha possibilitat que aquestes persones, entre les quals hi ha 214 unitats familiars amb 339 menors, hagen pogut destinar els seus recursos a mantindre un habitatge o pagar factures, evitant amb això que hagen caigut en una situació de sensellar.

“A Casa Caritat, des de l’arribada de la pandèmia hem hagut d’adaptar els nostres serveis per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables. A més dels centres d’acolliment i els menjadors socials per a les persones albergades, vam haver de posar en marxa el lliurament de productes bàsics, i vam adaptar el nostre menjador de la Petxina per oferir atenció a les persones del carrer que tenen en el nostre centre per a generar adhesió al recurs i treballar la motivació perquè la persona acudisca a sol·licitar plaça d’allotjament. De fet, en l’últim mes més de 40 persones diàries que dormen al carrer han acudit a les nostres instal·lacions”, ha subratllat Luis Miralles.

En total, Casa Caritat ha atés, entre els seus diferents serveis, 1.400 persones durant el mes de novembre. “El nostre equip de treball social continua oferint un itinerari personalitzat a cada persona que acudeix a les nostres instal·lacions, amb un seguiment individual que respon a les necessitats de cada persona o nucli familiar, que poden anar des del lliurament de productes bàsics, un sostre en els nostres centres d’acolliment, la realització de tallers de cerca d’ocupació, habitatge o bretxa digital; així com la gestió de tràmits per a l’obtenció de la renda valenciana d’inclusió o la tramitació de serveis sanitaris. L’objectiu final és trobar una solució perquè puguen tornar a tindre una vida normalitzada”, ha indicat Luis Miralles.

Regala Normalitat

L’Associació Valenciana de Caritat ha posat en marxa aquest Nadal la campanya #RegalaNormalitat amb l’objectiu de fer reflexionar la societat valenciana sobre el concepte normalitat que per a moltes persones és tindre faena, un sostre on dormir o uns ingressos per a pagar factures o adquirir aliments. “La pandèmia ha augmentat la precarietat de les persones que ja estaven en risc d’exclusió social, i ha cronificat la seua situació. A més, la crisi econòmica ha generat nous perfils d’usuaris, persones normalitzades que han perdut la faena o han entrat en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). També ha agreujat molta població migrant que ha arribat al nostre país en condició de protecció internacional”, ha indicat Luis Miralles. “Per això –ha continuat el president de Casa Caritat– volem fer una crida a la solidaritat de la societat valenciana perquè en aquestes dates regalen normalitat i col·laboren per augmentar el nombre de donacions, socis i empreses, que són els que ens ajuden a obrir les nostres portes cada dia”.