Catalá amplia els permisos per a accedir amb cotxe al centre de València i els horaris per a càrrega i descàrrega en carrers per a vianants

Més canvis en la mobilitat del centre històric de València. Als ja anunciats al carrer de Colom i el seu entorn, que implicaran una remodelació d’unes quantes línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) que tornaran a omplir d’autobusos l’eix dels carrers de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament, s’uneixen modificacions en el funcionament de l’àrea de prioritat residencial (APR) de Ciutat Vella, la zona del barri antic controlada per càmeres per a evitar el trànsit oportunista.

El regidor del ram, Jesús Carbonell, va anunciar dilluns les novetats en la Mesa de la Mobilitat de l’Ajuntament, que aniran posant-se en marxa de manera progressiva. Bàsicament es tracta d’atorgar més permisos d’accés a les comissions falleres situades en el perímetre, que havien traslladat els problemes que generava el sistema per a l’assistència dels fallers i falleres als actes i les reunions, així com als comerciants. A més, es modifica el sentit d’alguns carrers, com ara el dels Drets, on s’instal·larà una nova càmera, ja que serà d’entrada a la zona restringida, i s’habilita més horari de càrrega i descàrrega en vies per als vianants.

Fonts municipals van informar dilluns que els canvis s’han pactat amb veïns, els comerciants i les falles del centre històric. Carbonell, després de la reunió de la Mesa General de Mobilitat, va anunciar els canvis: “Estem treballant des del mes d’agost amb entitats, comerciants i associacions de veïns per aconseguir consensos al voltant de l’APR. S’han rebut gran quantitat de sol·licituds relacionades amb l’augment de la flexibilitat i el límit d’autoritzacions, en particular per part de les agrupacions falleres, comerciants i col·legis”.

Així doncs, l’edil va comentar que les autoritzacions permanents de les falles passen de dues a quatre i a més se’ls autoritzen 10 accessos puntuals addicionals al mes. A més, en el període faller, excepcionalment, podran sol·licitar un augment dels accessos puntuals. “D’aquesta manera es pretén revertir el descens del cens de les falles que s’ha produït des de l’aplicació de l’APR”, ha assegurat.

D’altra banda, en el cas dels comerços, s’augmentaran els accessos puntuals de 10 a 15 al mes i, a més, s’introdueix la plaça de Bruges en l’Annex III com a zona adjacent a l’APR, “perquè els venedors del Mercat Central es puguen equiparar a comerciants del centre històric, amb els mateixos drets d’accés”. Per a garantir flexibilitat en la gestió de les autoritzacions, se’n podrà cedir la gestió a un representant, que a més podrà gestionar una borsa d’autoritzacions i distribuir-les segons les necessitats dels seus representats.

Senyalització i aparcaments

Quant a la senyalització, el regidor va explicar que “les peticions anaven encaminades a millorar la senyalització de la zona restringida i dels seus límits, així com reforçar la senyalització de les vies d’escapament abans d’entrar en l’APR”. Per això, es repintaran totes les catifes roges excepte on no siga possible per un paviment especial i també es reforçarà la senyalització dels mercats. Quant als Kiss & Go s’ha repintat el de la Blanqueria i s’estudiarà la senyalització de dues zones addicionals per a donar servei al col·legi Santa Teresa i els Escolapis.

Quant a l’aparcament, per a donar resposta a les peticions de les persones que accedeixen a l’APR, però que no són propietaris de garatge, com per exemple, associacions o persones amb familiars majors, es reconverteixen 31 places de zona verda a zona taronja, de manera que no se’n perd el caràcter residencial, però permet també l’ús de rotació.

A més, estan ajustant-se progressivament les places existents per a persones amb mobilitat reduïda a la normativa d’accessibilitat del Ministeri. Tal com va explicar Carbonell, “s’ha sol·licitat, de manera reiterada, un augment de les places de càrrega i descàrrega i dels horaris permesos per a fer-ho i per això s’habilitarà una altra plaça de càrrega en Doctor Chiarri, 10”.

A més, s’habilitaran franges addicionals als carrers per a vianants amb la finalitat d’organitzar la distribució urbana de mercaderies dins de l’APR i adaptar-se als diferents horaris dels establiments. En concret, al carrer dels Canvis i de Numància s’ampliarà l’horari fins a les 12. Així mateix, es desplegarà pròximament un projecte pilot per al control de la càrrega i descàrrega mitjançant una app mòbil.

Mobilitat i accessos

Amb l’objectiu d’afavorir l’entrada i l’eixida en l’APR mitjançant itineraris directes, s’eliminaran bucles. En concret, es permetrà travessar la plaça del Tossal des del carrer de Cavallers per a accedir després al del Moro Zeit i eixir cap a Guillem de Castro. A més, s’eliminarà el tram per als vianants entre carrer de Dalt i la plaça de l’Arbre.

A més de l’anterior, s’habiliten nous girs: des de l’avinguda de l’Oest cap al carrer de Sant Pau, al voltant de la plaça de Manises i al carrer de Guillem Sorolla cap a plaça de Bruges només per a taxis

A més, s’habilitarà un nou accés pel carrer dels Drets en què s’invertirà el sentit de circulació com a alternativa a l’accés per Maria Cristina i s’instal·larà una càmera de control d’accés. En aquest aspecte també s’actuarà per prohibir l’accés il·legal que es produïa en el carreró entre l’IVAM i el Museu d’Etnologia i es facilita l’accés per carrer del Salvador llevant una de les fites verdes del carril bus.

El PSPV acusa Catalá d’obrir el centre al trànsit

La regidora socialista María Pérez va denunciar que Catalá ha tornat a obrir el centre històric al vehicle privat “en una decisió que retorna la contaminació i el soroll als seus carrers i que posa València en una direcció absolutament contrària a la de la resta de ciutats del món, que aposten per restringir el trànsit privat per ampliar l’espai per als vianants”.

“El PP, amb els canvis que ha anunciat aquesta vesprada en la Mesa de Mobilitat, trenca amb les polítiques de pacificació del trànsit que s’havien dut a terme durant els últims huit anys i que havien acostat València a la resta de ciutats europees en la recuperació d’espai per als vianants. En la pràctica, les mesures de Catalá obrin els carrers del centre històric al trànsit de pas, al conductor oportunista, que podrà utilitzar-los com una drecera perjudicant els veïns i veïnes d’aquesta zona i els vianants”, va dir l’edil

Compromís: els canvis en l’EMT manquen d’informes de Patrimoni

La portaveu de Compromís, Papi Robles, va advertir dilluns que, “davant la falta d’informes de la Comissió de Patrimoni sobre l’actuació global que pretén dur a terme la senyora Catalá per a augmentar l’espai del vehicle privat en el centre, no entendríem una altra mesura que no siga la paralització cautelar d’aquests plans per part de la Comissió de Patrimoni”.

Així es va pronunciar també el regidor Giuseppe Grezzi, després de sol·licitar al regidor titular d’Urbanisme Juan Giner i a la presidenta de la Comissió de Patrimoni el pronunciament preceptiu de l’última sobre l’afecció a tots els monuments declarats BIC (des del Palau de Justícia a l’església parroquial de Santa Caterina i Sant Agustí, passant pel monestir del Temple o les Torres de Quart) afectats per l’augment de trànsit en totes aquestes vies del centre derivades de la remodelació del carrer de Colom anunciada divendres passat per l’alcaldessa María José Català.

“La Comissió de Patrimoni és l’òrgan encarregat de vetlar per la protecció del patrimoni de la ciutat i els canvis anunciats per Català, que augmenten el trànsit almenys en una desena de vies en què hi ha una desena de BIC, manquen del dictamen global que n’avalua l’impacte. De fet, a la vista dels únics informes existents en els expedients de les actuacions implicades en l’actuació, tot apunta fet que el regidor Jesús Carbonell no ha informat la comissió de l’abast de l’afecció de la seua actuació, i sorprenentment la Comissió sembla no haver-se’n adonat i no ha informat d’aquest tema”, apunta el regidor Giuseppe Grezzi.