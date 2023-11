Catalá va anunciar el retorn de cinc línies de l’EMT a la plaça de l’Ajuntament de València abans de demanar l’aval dels tècnics

El regidor de Compromís i extitular de l’Àrea de Mobilitat Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, va denunciar dimecres que l’alcaldessa, María José Català, va anunciar la modificació de línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) pel centre sense comptar amb un sol informe de cap servei municipal. Grezzi va fer aquesta afirmació després d’haver tingut accés a l’expedient vinculat a l’actuació i després de comprovar que es va crear en la seu electrònica municipal cinc dies després de fer-se la roda de premsa que anunciava els futurs canvis pels quals fins a cinc línies tornaran a travessar la plaça de l’Ajuntament.

A la vista de l’expedient, Compromís ha constatat que no hi ha cap informe (ni cap sol·licitud d’aquest) del Servei de Mobilitat Sostenible sobre l’afecció al trànsit que pogueren generar els canvis planejats; ni tampoc cap de relatiu a les afeccions mediambientals i el seu efecte en la contaminació acústica i de l’aire per part del servei corresponent (tampoc consta que s’haja sol·licitat fins dimecres); ni tampoc hi ha l’informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni Municipal per les afeccions que pot generar la modificació del trànsit en un entorn tan patrimonial i protegit pel pla especial de protecció (PEP) de Ciutat Vella.

En canvi, sí que hi figuren sengles sol·licituds de divendres passat al Servei de Cicle Integral de l’Aigua i al de Residus relacionats amb les afeccions que pot generar la creació de noves parades, cosa que apunta al fet que es planeja fer l’obra sense tindre cap dels informes que l’alcaldessa Catalá va assegurar que tenia en la roda de premsa de presentació de la modificació de línies.

Ateses aquestes circumstàncies, va apuntar el regidor Giuseppe Grezzi, “només hi ha dues possibilitats, que Català no fora sabedora que Carbonell l’enganyava i anunciava una actuació sense gens de rigor tècnic i mancada de tots els informes necessaris, per la qual cosa entenem que a la llum d’aquesta revelació hauria de cessar-lo immediatament com a mínim del seu càrrec al capdavant de la Regidoria de Mobilitat; o bé que Català sí que ho sabera i siga còmplice seu en aquesta actuació negligent i absolutament temerària, no ja per l’afecció al patrimoni municipal i a totes les millores fetes a la ciutat, sinó perquè fins i tot –com ha advertit el comité d’empresa de l’EMT– pot posar en perill la integritat de la gent en reconduir trànsit d’autobusos amb una presència densíssima per als vianants”.

Detall de les modificacions

Els canvis es duran a terme el desembre, una vegada acaben les obres de sanejament que s’executen a hores d’ara al carrer de Sant Vicent, entre la plaça de l’Ajuntament i la de la Reina. I tot això per a poder fer efectiva l’eliminació d’un dels dos carrils bus al carrer de Colom, prioritzant de nou el transport privat, i per a reduir els transbords en el bescanviador de la Porta de la Mar.

Així doncs, el carrer de Colom pel qual ara circulen fins a nou línies es quedarà amb sis (8, 10, 28, 40, 71 i 81) i els grans damnificats seran el carrer de la Pau, que passarà de les quatre línies actuals a tindre’n nou (C1, 4, 6, 11, 16, 26, 31, 32, i 70) i l’eix del carrer de Sant Vicent i la meitat nord de la plaça de l’Ajuntament, per la qual fins ara només discorria la C1, passarà a tindre amb cinc línies (C1, 4, 11, 31, 32 i 70), cosa que, segons Compromís, implicarà el pas d’uns 600 autobusos al dia.

Amb aquesta decisió, a més, queda descartada la conversió en zona de vianants completa de l’itinerari entre la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament reivindicada pel despatx d’arquitectes de Miguel del Rey, guanyador del concurs d’idees per a remodelar tot l’enclavament.