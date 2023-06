CIEs No denuncia el tancament en Sapadors des de fa més d’una setmana d’Abdelhak, un migrant amb ceguesa profunda

L’ONG CIEs No denuncia que Abdelhak, un home migrant que asseguren que té un grau de ceguesa profunda, està tancat ja huit dies en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors a València i l’internament del qual expliquen que posa en evidència el “tracte degradant” que reben els interns d’aquestes dependències: “No es respecta la seua dignitat, autonomia i llibertat per a prendre les seues pròpies decisions”, expliquen a través de xarxes socials.

A aquesta situació s’afigen algunes complicacions pròpies d’un entorn “carcerari”, en referència a la prohibició de l’ús del bastó o la manca d’espais adaptats: “L’intern no ha rebut cap mena de suport i necessita l’ajuda de la resta dels interns per a poder desplaçar-se”.

L’ONG denuncia que tant la policia com el personal laboral del CIE, incloent-hi el servei mèdic privat Clínicas Madrid, “demostren una vegada més no tindre amb la formació especialitzada corresponent per a prestar una atenció interdisciplinària digna a les persones internes”.

Així doncs, consideren que es “vulneren” els drets marcats pel reglament: suport social, vetlar per la seua integritat física i mental i rebre assistència sanitària adequada: “En els CIE no es respecten els drets dels interns i s’incompleix sistemàticament la normativa vigent”.

L’internament d’aquesta persona en Sapadors com a mesura cautelar per a “materialitzar la seua expulsió”, sostenen, “posa en relleu que no s’han respectat els criteris subjectius de la Circular 6/2014 per a sol·licitar l’internament d’un ciutadà estranger en el centre d’internament d’estrangers”.

En aquest sentit, apunten que l’Estat és responsable de “garantir la integritat” de les persones internades en els CIE: “I és que les persones privades de llibertat en un CIE estan en una relació especial respecte de l’Administració, que és, per la seua pròpia naturalesa, de vulnerabilitat”.

CIEs No exigeix l’“alliberament immediat” d’Abdelhak. Segons relaten, el “respecte” als drets humans és “incompatible” amb l’existència mateixa d’aquests centres, per la qual cosa continuaran reclamant el tancament de tots els centres espanyols d’internament d’estrangers.