Cinc empreses valencianes acompanyen els grups candidats a construir el canal d’accés ferroviari de València

El procés d’adjudicació d’una de les obres més importants per al futur de València, com és el soterrament dels accessos ferroviaris des del nou llit fins a l’estació Joaquín Sorolla, avança en els terminis previstos.

Divendres es va procedir a l’obertura dels sobres amb les ofertes econòmiques i en els pròxims dies s’analitzaran i es farà el barem tècnic i econòmic previ a l’adjudicació definitiva, que es farà efectiva el gener, i les obres començaran, si no hi ha contratemps, entre febrer i març.

Tal com va avançar elDiario.es, en total s’hi han presentat cinc unions temporals d’empreses (UTE), integrades al seu torn per un total de 17 societats. La primera és l’UTE formada per Acciona Construcción-Comsa-CHM Obras e Infraestructuras-Grupo Bertolín; la segona és la composta per Obrascon Huarte Lain-Aldesa Construcciones-Construcciones Sánchez Domínguez Sando-Becsa; la tercera és l’UTE formada per Sacyr-Ferrovial-FCC-Pavasal; la quarta és la composta per Copasa-Azvi-Vías y Construcciones-Torrescamara; i la cinquena és Dragados-Rover Infraestructuras-Rover Rail-Tecsa.

En total, cinc d’aquestes companyies són valencianes, en concret Grupo Bertolín, Becsa, Pavasal, Torrescamara i CHM Obras e Infraestructuras.

La construcció del nou canal d’accés i l’ampliació de l’estació València-Joaquín Sorolla suposa una inversió de 530 milions d’euros a finançar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%) i té un termini d’execució de 60 mesos, és a dir, cinc anys. El consistori ja ha inclòs una primera partida de 31,4 milions d’euros en els seus pressupostos.

D’una banda, el contracte comprén el soterrament de totes les vies d’accés a les estacions de València Nord i València-Joaquín Sorolla des dels túnels ja executats del Nuc Sud, alliberant així terrenys per al desenvolupament posterior de la ciutat.

L’actuació inclou tant l’execució de l’obra civil del soterrament del canal d’accés, com el muntatge de via, l’adequació de l’electrificació a la nova infraestructura i les instal·lacions corresponents de seguretat i comunicacions.

D’altra banda, el contracte també comprén les faenes per a ampliar i adequar l’estació de València-Joaquín Sorolla a l’increment de la demanda derivat de la liberalització del sector ferroviari i del desenvolupament del Corredor Mediterrani.

En concret, la seua platja de via s’adequarà amb les del canal d’accés i passarà a tindre deu vies per a amplària estàndard. L’edifici de viatgers es remodelarà i s’ampliarà amb la construcció d’un vestíbul elevat d’accés a les vies 8 a 10, i també s’ampliarà la capacitat de l’aparcament de l’estació.

El contracte es completa amb altres actuacions, com la instal·lació d’un nou canviador d’amplària al voltant del Nuc Sud/Font de Sant Lluís, la construcció d’un estacionament de suport per a trens al voltant de la Font de Sant Lluís i l’adequació dels túnels d’amplària convencional ja executats en el Nuc Sud.

Segons el projecte, les obres estan dividides en nou fases. En concret, l’actuació s’inicia en els túnels ja executats del Nuc Sud, a l’altura de l’avinguda de Fernando Abril Martorrel, i es prolonga fins a Giorgeta per connectar amb les estacions actuals de Joaquín Sorolla i València Nord.

Per a causar les mínimes molèsties possibles s’ha projectat la demolició del pont en la fase 8, és a dir la penúltima, per la qual cosa els talls de trànsit que generarà tant en Giorgeta com en Peris i Valero duraran aproximadament un any, del 2026 al 2027. Una vegada finalitzada l’obra, totes dues avingudes estaran connectades a cota zero sobre la llosa del canal d’accés.