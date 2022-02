El codi ètic de l’Agència Antifrau: confidencialitat, bústia interna de denúncies i llenguatge inclusiu

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha aprovat un codi ètic i de conducta per al seu personal. L’organisme que dirigeix Joan Llinares “ha de suscitar credibilitat i confiança en la ciutadania”, segons diu la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El codi ètic considera “crucial” que la “independència, l’objectivitat i la imparcialitat” de tots els empleats i del director “estiguen per damunt de tota sospita, com a màxims exponents de la cultura de la integritat pública”.

Així doncs, Antifrau ha creat un comité d’ètica com a òrgan col·legiat consultiu per atendre les denúncies internes i compost per tres persones externes a l’organisme seleccionades pel seu “reconegut prestigi” i un empleat de l’agència elegit mitjançant la votació de tot el seu personal. L’òrgan, amb un mandat de quatre anys renovables, no pot rebre cap instrucció i ha d’arribar a acords per unanimitat.

Els quatre integrants s’encarregaran de les denúncies que permet canalitzar una bústia interna sobre incompliments del codi ètic. La bústia, “dissenyada i gestionada de manera segura”, garanteix la confidencialitat de les possibles denúncies i el seu accés es limita als membres del comité d’ètica.

A més, la resolució impedeix als empleats d’Antifrau contraure obligacions econòmiques ni intervindre en operacions financeres o negocis jurídics amb persones o entitats que suposen un conflicte d’interés. Tampoc podran ser titulars o estar autoritzats en comptes bancaris o altres actius financers en països i territoris “qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals”, siga directament o a través de societats.

En el cas que algun empleat de l’AVA siga investigat o processat en una causa judicial per un presumpte delicte de corrupció, cessarà immediatament del seu càrrec (si s’arxiva o és absolt podrà tornar a postular-s’hi).

El codi ètic també regula el conflicte d’interés (“qualsevol situació d’ingerència d’interessos particulars que influïsquen o puguen influir en l’objectivitat, la imparcialitat, la neutralitat o la confidencialitat degudes”) pel que fa a “posicions personals, familiars, sentimentals, corporatives, afinitats polítiques, clientelistes, exercicis professionals, enemistats, conteses judicials, lobbies [o] interessos compartits amb terceres persones”. En cas de dubte es consultarà el comité d’ètica.

Els empleats d’Antifrau també tenen prohibit rebre regals, “llevat d’obsequis de cortesia” que no superen 50 euros. Tampoc poden ser remunerats per la seua participació en activitats externes o com a autors de produccions intel·lectuals, llevat que siga per activitats professionals prèvies al seu treball en l’AVA. El logo d’Antifrau tampoc es podrà utilitzar per a promocionar la participació a títol personal en les activitats externes o en les produccions intel·lectuals.

A més, el codi ètic remarca el deure dels empleats de mantindre el secret de les dades i de les informacions i dels documents que coneguen en el desenvolupament de les seues funcions, i han de mantindre la “deguda discreció”. En el moment de la seua incorporació a l’agència hauran de signar una declaració responsable sobre l’obligació de confidencialitat.

La confidencialitat, que inclou protocols de bones pràctiques en la gestió, custòdia de la informació i utilització dels mitjans electrònics, es manté per part dels empleats “fins i tot una vegada acabada la seua prestació de serveis”. Els funcionaris d’Antifrau també hauran d’evitar “que les opinions que expressen públicament puguen condicionar la capacitat o la predisposició de desenvolupar objectivament les seues tasques”.

A més del compromís amb la normalització del valencià (“amb l’objectiu d’estendre’n l’ús i el coneixement”), el codi ètic preveu la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones i l’ús del llenguatge inclusiu. Els treballadors de l’AVA hauran d’evitar “qualsevol actuació o ús del llenguatge que puga resultar discriminatori per raó de naixement, ètnia, gènere, sexe, orientació sexual, edat, religió, ideologia, condició social, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància”.