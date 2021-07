Columnes de fum i abocaments a les platges del Parc Natural de l’Albufera: els costos d’un megaport que pretén duplicar-se

El port de València és un dels principals ports de la Mediterrània i europeu en moviment de contenidors. Malgrat tot, pretén adjudicar una concessió a la companyia TIL, filial d’MSC, per duplicar la seua superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i, per tant, la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (fins a l’inici de la pandèmia en gestionava al voltant de 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants. I tot això en plena emergència climàtica, amb una declaració d’impacte ambiental de l’any 2007 basada en una llei del 1986 que ja no està en vigor i en un projecte s’ha modificat substancialment.

Col·lectius veïnals i ecologistes integrats en la Comissió Ciutat-Port, a més de partits com Compromís i Unides Podem, s’oposen frontalment a un projecte que, a més, han qüestionat tant la Intervenció com l’Advocacia de l’Estat per presumptes irregularitats en la permuta de concessions atorgada al navilier i conseller de l’Autoritat Portuària de València (APV), Vicente Boluda, necessària per a traslladar la terminal de creuers. Una permuta que també investiga el Tribunal de Comptes.

Els costos ambientals que generaria la megaampliació, sobretot en matèria d’emissions de fums per l’increment del trànsit marítim i terrestre que suposaria, i en matèria de contaminació a les platges del Parc Natural de l’Albufera que venen patint una erosió important a conseqüència de la falta de sediments i de l’efecte barrera causat per les diferents ampliacions portuàries, estan darrere de l’oposició dels col·lectius i partits esmentats.

I és que ja en l’actualitat diferents associacions veïnals com la de Natzaret, la Punta o la de la Devesa-el Saler venen denunciant aquests problemes, que consideren que es multiplicarien exponencialment amb l’ampliació.

Sense anar més lluny, els representants de la primera entitat van denunciar l’enorme columna de fum emesa el dissabte passat 24 de juliol pel vaixell León, un episodi pel qual la Capitania Marítima de València ja ha ordenat una inspecció.

L’organisme ja va obrir un expedient sancionador el mes de març passat per un fet similar, també denunciat pel col·lectiu veïnal, al vaixell portacontenidors Zim Tarragona de bandera d’Israel. La sanció podria arribar a 180.000 euros.

“La inspecció”, va assenyalar llavors Capitania, “va posar en relleu dues deficiències pel que fa al manteniment del vaixell i el seu equip, i malgrat que les mostres preses del combustible una vegada analitzades demostren que el seu contingut de sofre està per davall dels límits del 0,10 admesos, aquesta Capitania Marítima ha considerat procedent l’obertura de l’expedient sancionador corresponent”.

El mateix dissabte 24 de juliol, l’associació veïnal de la Devesa-el Saler va denunciar l’aparició de taques negres, aparentment restes de fuel, en la franja marítima de les platges del Parc Natural de l’Albufera, una situació que, segons asseguren, sol repetir-se, sobretot després dels dies de temporal, per la quantitat de vaixells que romanen fondejats davant de les platges fins que se’ls dona permís per a accedir al port de València. Sense anar més lluny, segons denuncia I. M., veïna del Saler, aquest dimarts 27 de juliol hi havia fins a huit vaixells fondejats.

Una situació que no tindria més importància si no fora perquè aquestes aigües en què romanen estan davant de les platges de Pinedo i el Saler, i per tant davant de la Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de l’Albufera, cosa que els atorga una protecció especial.

Fonts consultades per elDiario.es han comentat que en el seu moment el Port de València va establir dues zones de fondeig, l’una al nord i l’altra al sud. No obstant això, és la del sud la que està davant de les platges protegides esmentades, la més utilitzada pels vaixells perquè és on està encarat l’accés a la bocana.

El port de València va rebre 6.851 vaixells l’any passat i 7.891 el 2019, un descens derivat de la pandèmia. Capitania Marítima de València, dependent de la Direcció General de la Marina Mercant, va posar 17 sancions l’any 2018 i 14 el 2019 a diferents embarcacions per contaminació per hidrocarburs.