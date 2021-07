Com seran les Falles de setembre?: Sanitat, la Interagrupació i la JCF concretaran a mitjan agost els actes i les condicions

A falta d’un mes escàs perquè se celebren unes Falles molt reduïdes en tots els sentits per l’obligada prudència i precaució que marca la pandèmia, es desconeixen amb exactitud els actes que es podran fer i les mesures de seguretat a aplicar per a una festa que, només per organitzar la plantà dels monuments, requereix una logística important i, per tant, uns temps mínims de planificació.

En la Conselleria de Sanitat no volen ni sentir a parlar del tema en aquests moments. Consideren, com és lògic, que qualsevol cosa que no siga centrar-se a doblegar la corba i superar la cinquena onada no té cabuda en aquests moments.

Les previsions indiquen que en les dues primeres de setmanes d’agost començaran a descendir els principals indicadors, primerament la incidència acumulada i després les hospitalitzacions, cosa que unida a l’avanç de la vacunació, donaran un context més propici per a començar a pensar en la festivitat fallera.

De la seua banda, el president de la Interagrupació, col·lectiu que representa la majoria d’agrupacions i comissions falleres, Guillermo Serrano, ha comentat a elDiario.es que esperen mantindre una reunió amb Sanitat, en què també estarien presents membres de Junta Central Fallera (JCF), a mitjan agost, segurament després de la pròxima mesa interdepartamental del Govern valencià en què es fixen les restriccions en funció de la situació de la pandèmia, prevista per a la segona setmana del mes, atés que les mesures actuals estan vigents fins al dilluns 16 d’agost.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va advertir després de l’última interdepartamental del 22 de juliol passat que “no seran unes festes normals” i va explicar que, a mesura que s’acostaren les dates, “s’ajustarà al màxim quina és la part de la celebració que es pot fer”.

El president va afegir que “no es pot anticipar res fins que no vaja passant el temps i millore la situació, sobretot vinculada a l’augment de la vacunació”.

Puig va confirmar que “en principi sembla que podrà ser efectiva la cremà dels monuments, però cal veure com s’arriba a aquesta situació des de la màxima prudència” i va insistir que “tot el que siguem ara de prudents servirà per a probablement tindre més capacitat de fer, almenys, unes Falles, que no seran normals, però que tindran un sentit”.

L’Ajuntament va aprovar fa poc el ban faller, que estableix que tots els actes queden subjectes a la situació epidemiològica. Segons el ban, l’eixida de les falles més grans al carrer es produirà en la segona quinzena del mes d’agost, els envelats es podran muntar entre el 27 i 29 d’agost, i hauran de quedar tancats a la mateixa hora que l’hostaleria o com a molt tard a la 1.30 h. A més no estan permeses les revetles.