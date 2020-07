El comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta: “Els vaig dir que anaren a trencar-li les cames a l’alcaldessa, però no hi ha anat ningú”

El comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta, Eduardo Aranda, fa uns quants anys que afronta denúncies de subordinats per abús d’autoritat i assetjament. Va ser suspés uns quants mesos per haver proferit insults masclistes a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín. A més, està imputat en el Jutjat Togat Militar central número 1, amb seu a Madrid, per haver frenat una investigació per una presumpta estafa amb màscares en ple confinament. L’últim excés conegut gràcies a uns enregistraments a què ha tingut accés elDiario.es té a veure amb la seua animadversió a l’edil del municipi, a la qual ja va vexar, encara que en aquest cas, les seues declaracions són, si és possible, d’una gravetat més gran.

Les afirmacions d’Aranda, l’enregistrament de les quals ha sigut contrastada amb persones que han compartit reunions i actes amb ell, es van produir el juny del 2018 després de la mort d’un jove en els bous de Paiporta del 2018. A finals de mes, el comandant, que dirigeix més de 300 guàrdies, es va reunir amb una desena de comandaments dels posts de Picassent, Aldaia, el Perellonet, Alfafar, Silla i Paiporta per abordar el succés. En la xarrada es parla de les competències i que l’ajuntament no els ha avisat de la defunció. La intervenció del comandant Aranda davant els seus subordinats va pujant de to fins que esclata: “És així o no? Per una vegada que tenim una oportunitat d’haver-li trencat la cara... Calia haver entrat a l’Ajuntament i haver-li trencat la cara. Jo no sé per què a vegades jo dic les coses i no se’m fa cas”.

La xarrada amb els seus caps de post continua i les crítiques vessen contra la policia de la Generalitat. “L’autonòmica no porta això dels bous, només porta si els bous estan autoritzats correctament o no. Punt. De fet, com que tenen tantes autoritzacions de bous, no deuen comprovar ni la meitat de les autoritzacions. L’altre dia a Paiporta no van vindre. La comprovació es va fer a posteriori. Ells autoritzen suposant que està correcte. Cal deixar molt clara una cosa, totalment diàfana, perquè, si no, hi ha algun ajuntament que es veurà més estret. Per exemple el de Paiporta, que ha anat a trencar-li les cames, a l’alcaldessa, però no hi ha anat ningú”, explica als assistents a la reunió. No content amb la precisió, Aranda la puntualitza per si no havia quedat clar: “Però els vaig dir que anaren a trencar-li les cames”.

El comandant de la Guàrdia Civil ja va ser suspés tres mesos el 2019 per vexacions contra l’alcaldessa de Paiporta en reunions privades amb altres comandaments i guàrdies. “Aquesta m’ha de llepar el pardal”, va arribar a confirmar-se en la informació reservada que li van obrir després d’aquestes afirmacions. La cautelar de tres mesos es va complir, però sense tancar-se l’expedient, on no es va prendre declaració a ningú i amb l’eixida de la instructora després de denunciar pressions, segons va publicar el diari Levante-EMV.

D’altra banda, els seus problemes disciplinaris dins de la Guàrdia Civil no deixen de créixer, així com les denúncies dels seus subordinats. A més de la investigació en què està imputat per pretesament haver intentat impedir una investigació, en el Jutjat Togat Militar central número 2, té oberta una altra causa.

La reacció del cap de la Guàrdia Civil a Paiporta a les diferents denúncies ha sigut apartar o posar a patrullar els que el qüestionen. Ha arribat a desmantellar el grup d’investigació que va denunciar els seus intents per paralitzar la investigació sobre les màscares.