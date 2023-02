ADIF suprimirà quatre passos a nivell en el traçat de la via Madrid-Alacant en el terme de Villena

ADIF ha acceptat la proposta de l'Ajuntament de Villena de suprimir quatre passos a nivell en el terme municipal de la línia fèrria Madrid-Alacant. Així ho ha explicat l'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, qui ha assenyalat que la intervenció es troba dins de les actuacions de desenvolupament de les obres del Corredor Mediterrani en el seu tram La Encina-Alacant. Amb aquests quatre passos a nivell que seran executats, una vegada que tenen el vistiplau de la Junta de Govern Local, s'inclou la substitució del pont de Sant Joan, la infraestructura del qual no s'ajusta a la normativa vigent. D'aquesta manera se salvarà els passos al carrer Juan Gris, en la zona del Morrón, i dos punts més en l'àrea del polígon industrial de Bulilla.

L'empresa pública que depén del Ministeri de Transport ha plantejat a l'Ajuntament de Villena l'execució d'aquests quatre passos elevats i la substitució del pont Sant Joan, tot això per a salvar al pas de la via en el seu recorregut pel terme municipal en aquests cinc punts. La mateixa ADIF serà qui execute en el futur aquests projectes amb els seus propis fons, sense que supose un cost a les arques municipals.

L'alcalde de la ciutat ha assenyalat que “aquest projecte és molt important per al futur del nostre terme municipal, ja que se supera cinc passos que suposarà una millora exponencial de la seguretat en les comunicacions amb la nostra zona d'hortes”. A més, el projecte inclou mantindre la permeabilitat de les vies i millorar la seguretat en tot el traçat.

Cerdán va considerar que d'aquesta manera es compleix amb una “reivindicació històrica de Villena”, fruit de les reunions ministerials que s'han mantingut en aquesta legislatura en 2019 i 2021, així com conseqüència de les trobades tècniques i altres accions de legislatures anteriors.

L'alcalde va assenyalar que s'ha aconseguit que aquests projectes siguen el més respectuosos amb el territori i que les actuacions d'eliminació dels passos a nivells encaixe amb el menor impacte possible en l'entorn.

Cerdán també va assegurar que existeix el compromís de realitzar un estudi de compatibilitat amb el projecte de Node Logístic, que permeta vincular l'àrea industrial en la zona com en l'operativa ferroviària. “És una bona notícia perquè ADIF ha respectat la nostra reserva de sòl per al futur Port Sec, la qual cosa és una manera de reconéixer que el nostre projecte és viable i possible per a la pròpia administració estatal”.

A aquests projectes, se suma la supressió del pas a nivell en el nucli urbà amb les futures obres de la Ronda Sud-oest, que generarà la reforma integral de Rosalía de Castro.