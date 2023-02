El tinent d'alcalde de Gandia retira la seua candidatura en les primàries locals de Compromís i qualifica el procés com “antidemocràtic”

Josep Alandete, qui va ser el cap de cartell de Compromís en les eleccions municipals de Gandia de 2019, ha anunciat que retira la seua candidatura per tornar a liderar la llista electoral.

El tinent d’alcalde del govern municipal en roda de premsa ha afirmat que “ho he fet molt al meu pesar, des del 6 de setembre i després d’haver intentat arribar a un acord fins a l’últim moment… però no puc legitimar un procés de primàries que considere antidemocràtic. Totes les persones hem de tindre les mateixes oportunitats i les mateixes condicions, sobretot en un projecte que té en la participació i la transparència els seus principals símbols”.

Alandete afirma que sempre ha defensat les primàries obertes “perquè tots tinguen les mateixes oportunitats”. Però critica que el 6 de setembre va rebre un missatge on s’informava que s’havia acabat el termini per afiliar a militants, però que “suposadament algun sector de Gandia i de Torrent tenien informació privilegiada de quan s’acabava el termini i ho havien aprofitat per inscriure un nombre considerable d’afiliats, suposadament”. Així manifesta que el fet que no es coneguera aquest termini límit és “antidemocràtic”.

Continua manifestant que els seus col·laboradors asseguren que “ens han marcat un gol”, però Alandete assegura que “el gol ens l’hem clavat en pròpia porta”, i que tot ha derivat en una situació de “desigualtat d’oportunitats”.

Desautoritzat per Iniciativa

Després de la compareixença d’Alandete, el partit al que està afiliat des de juny de 2022, Iniciativa, ha desautoritzat al regidor a través d’un comunicat en el que afirmava que “el reglament de primàries va ser aprovat per les bases i compta amb totes les garanties democràtiques”.

Així afegeixen que en el procés “s’ha aplicat en Gandia de la mateixa forma que en la resta de localitats” i que “qualsevol militant té el dret de presentar-se o retirar-se”.

Amb aquesta decisió queda com a única candidata la també regidora Alícia Izquierdo, companya d’Alandete en l’executiu municipal i militant de Més. Amb tot seran al voltant de 400 persones, militants de Més, Iniciativa i els VerdsEquo, les que estan cridades a votar en aquest procés per confeccionar la llista electoral de la coalició a Gandia.