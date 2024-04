Alcoi inicia el procés per recuperar l'estat original del conjunt escultòric de Sant Jordi

L'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat l'expedient de contractació per a adjudicar la restauració del conjunt escultòric de Sant Jordi realitzat per José Gonzalvo, que estava situat en la plaça de La Constitució coneguda popularment com La Rosaleda. És a dir, ha aprovat la documentació perquè les empreses puguen presentar-se a dur a terme aquesta actuació. En els pròxims dies estarà en la plataforma de contractació del sector públic. El pressupost base de licitació proposat pel personal tècnic ascendeix a la quantitat de 43.015,50 euros. És a dir, es rebutjaran les ofertes que ho superen.

L'escultura representa el simbolisme d'eixes festes: la música, els moros, els cristians i el patró de la ciutat. Aquesta escultura, en l'actualitat, presenta un mal estat de conservació, per la qual cosa l'Ajuntament, dins de les seues competències de conservació dels béns culturals que administra, ha de procedir a la seua restauració.

Dins de les actuacions que es duen a terme el projecte constructiu per a la reforma de l'edifici d'aparcaments subterranis i reposició de zona verda en la seua coberta en la plaça de la Constitució (La Rosaleda) que es realitza per a complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, s'inclourà la restauració del conjunt escultòric. Una vegada finalitze l'obra per a reposar la zona verda i la restauració, el conjunt escultòric tornarà a la plaça de La Constitució. L'Ajuntament d'Alcoi té la competència de la promoció cultural, amb relació a la qual gestiona des de fa anys la Col·lecció Municipal d'Art. Dins d'aquesta col·lecció es troba integrada l'escultura de Sant Jordi. És obra de l'escultor José Gonzalvo i va ser inaugurada el 21 d'abril de 1983, dies abans de les festes locals de Moros i Cristians.

Aquest expedient ve a cobrir les necessitats per a l'execució dels treballs de restauració del conjunt escultòric dedicat a Sant Jordi, situat en aquesta plaça, ja que l'Ajuntament d'Alcoi com és lògic no disposa dels mitjans necessaris per a l'execució dels treballs. Tot això en llaures a la protecció, conservació i seguretat i quantes mesures siguen necessàries per a garantir la integritat del citat monument.

La intervenció comptarà amb la reparació dels desperfectes en el conjunt monumental i sobretot en la base de les escultures, que ha patit una extraordinària deterioració deguda al seu contacte amb l'aigua. També s'eliminaran les capes de pintura, amb la intenció que l'obra torne al seu estat original. Al mateix temps, es fabricarà una nova peanya per a situar el monument al patró de les festes de Moros i Cristians seguint les directrius originals sota les quals l'escultor va concebre la seua obra. Aquesta ocuparà un lloc prominent en la part baixa de la plaça, més pròxima a l'Alameda Camilo Sesto.

Les obres que s'estan duent a terme en La Rosaleda donen compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana Núm. 1504/2005, que ordena la disposició d'una capa suficient de terra vegetal per a sostindre arbratge en la plaça. La sentència considera responsable a l'Ajuntament d'Alcoi, que sota el govern del PP va dur a terme una actuació il·legal, tal com ha determinat la Justícia. El període d'execució és de 10 mesos. Quant als talls de trànsit, només caldrà fer-los de forma molt puntual per a traure material de l'interior. S'avisarà amb una antelació d'una setmana i si hi ha algun cas urgent amb un mínim de 48 hores.