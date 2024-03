Alcoi instal·la la passarel·la per a connectar els dos trams per als vianants sota el pont de Cervantes

Aquesta setmana està duent-se a terme la instal·lació de la passarel·la que connectarà els dos trams per als vianants a banda i banda del pont de Maria Cristina, al costat del parc de Cervantes a Alcoi. L'empresa IMPESAPI S.A., encarregada d'executar els treballs, preveu que l'estructura estarà instal·lada aquest mateix dijous i que podrà ser utilitzada a la fi del pròxim mes d'abril, una vegada haja finalitzat l'adequació dels accessos.

Es tracta d'una estructura metàl·lica protegida amb una gelosia, amb una amplària útil de 2,5 metres, un pendent inferior al 6% i una longitud de 45 metres, que se situa a 14 metres sobre el llit del riu Riquer. L'estructura va arribar el dimecres dividida en unes quantes parts que estan col·locant-se i acoblant-se sobre els pilons de la base.

La passarel·la és el resultat d'una anàlisi i d'un estudi de la mobilitat i de l'accessibilitat del municipi per a fomentar, a Alcoi, itineraris i zones per als vianants, i que va culminar amb la selecció d'aquesta proposta, a través dels pressupostos participatius de l'any 2016.

Posteriorment, va ser inclosa en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI-Alcoidemà) i això li ha permès comptar amb cofinançament de la Unió Europea a través del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020.

Les condicions dels terrenys sobre els quals es projecta la infraestructura han obligat a modificar el projecte i fins i tot a paralitzar les obres per a atendre els imprevistos tècnics. Això va portar a redactar un modificació del projecte inicial i a licitar-lo de manera independent, amb el consegüent increment del pressupost, que finalment és de 336.674,65 euros (IVA inclòs).

Tal com apunta la regidora de Transició Ecològica, Teresa Sanjuán: «És un projecte complex, però que aportarà una millora important. Amb la instal·lació d'aquesta passarel·la, no solament materialitzem una proposta ciutadana sorgida d'un procés participatiu, sinó que contribuïm a protegir, millorar i posar en valor la infraestructura verda d'Alcoi comunicant la ciutat amb el seu entorn natural“.

La passarel·la contribuirà a establir una connexió per als vianants entre la zona esportiva de Santa Anna, en els voltants de l'antiga Fàbrica de Pla i l'àmbit entre els ponts de Maria Cristina i del Cadiseño, una àrea urbanitzada pel Ministeri de Medi Ambient.

Per a això, l'empresa redactora del projecte, l'Oficina Tècnica TES, S.L., ha dissenyat una estructura amb el millor encaix possible pel que fa al medi ambient, ja que no altera la dinàmica fluvial del riu; una protecció adequada davant dels riscos naturals previsibles, especialment els possibles solsides; i el màxim respecte als béns patrimonials d'especial protecció pel seu valor cultural, així com a les afeccions funcionals i jurídiques existents en l'emplaçament.

La passarel·la es configura mitjançant un traçat el més adaptat possible al terreny en el marge esquerre del llit, buscant sempre una adequada integració en l'entorn on se situa. L'estructura metàl·lica de 45,78 metres de longitud està composta de dos trams: el principal, secundat entre l'estrep i la pila, de 41,99 metres de longitud; i un segon tram en volada de 3,29 metres de longitud.

Per a garantir l'accés per als vianants a la passarel·la s'ha projectat l'execució d'un vial, que arrancarà en l'actual camí de la Fàbrica de Pla i finalitzarà en l'estrep de la passarel·la. L'execució del vial per als vianants d'accés a la passarel·la des del camí de la Fàbrica de Pla comporta l'afecció a aquest camí i la necessitat de modificar el traçat en el tram final per a possibilitar la connexió viària amb la zona esportiva de Cervantes. D'aquesta manera, es projecta la reposició del camí de la Fàbrica de Pla, des de la seua trobada amb el nou vial per als vianants a executar per a accedir a la passarel·la fins al referit espai esportiu.