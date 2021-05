Alzira demana a la Delegació del Govern que mitjancie perquè es condonen els préstecs de la pantanada de Tous de 1982

Que l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) condone els préstecs donats als afectats per la pantanada de Tous de 1982. Aquesta ha sigut la petició sol·licitada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calera, durant la reunió que han mantingut aquest dimecres.

El regidor, Fernando Pascual, que també ha participat en la trobada, ha explicat a la delegada del Govern que la petició d’arxiu de les reclamacions dels préstecs de l’ICO ve donada per l’aprovació d’una moció de tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Alzira, en la qual se sol·licitava la mediació de la Delegació de Govern per a solucionar un problema que porta enquistat trenta-nou anys. La delegada del Govern s’ha compromés a arreplegar la informació sobre les persones que puguen estar afectades per tal de fer les gestions necessàries davant de l’ICO.

Diego Gómez ha agraït l’interés i el compromís de Calero “perquè les persones d’Alzira que puguen estar afectades per les reclamacions de l’ICO no es vegen més perjudicades”.

A més a la reunió, s’hi han exposat qüestions relacionades amb la inundabilitat, com també opcions per a millorar la situació dels barrancs d’Alzira per tal d’evitar-ne possibles inundacions.

Pel que fa a la situació dels barrancs d’Alzira, l’alcalde ha posat en antecedents a la delegada del Govern sobre les complicacions amb els barrancs de la ciutat en els últims episodis de fortes pluges, i sobre la inversió que està fent l’Ajuntament amb el canal interceptor de les Basses i altres actuacions. Tot i això, ha posat en relleu que són intervencions que haurien de vindre complementades per actuacions que puguen donar una solució definitiva a les barrancades. Això suposa la implicació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que és la competent per a actuar als barrancs.

La delegada del Govern ha posat de manifest que solucionar els problemes d’inundació que tenen diferents localitats de la Comunitat Valenciana és una prioritat per a ella, qüestió que ja ha traslladat al nou comissari de la CHX i a la mateixa ministra de Transició Ecològica en una reunió recent que va mantindre amb ella.

S’ha acordat fixar una reunió de l’Ajuntament d’Alzira, la Delegació del Govern i la CHX per a estudiar la zona, el que contempla el Pla Hidrològic de la conca del Xúquer i si es poden aprofitar els Fons Europeus per a finançar els treballs que es puguen fer.