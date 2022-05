Alzira inicia els treballs per comprovar la contaminació del sòl de la desmantellada gasolinera de l’avinguda Luis Suñer

Ja han començat a Alzira les tasques de perforació per comprovar l’estat de contaminació del subsòl de l’antiga gasolinera de l’avinguda Luis Suñer. Després de les gestions realitzades per part de la regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques de l’Ajuntament d’Alzira amb els tècnics de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural junt als professionals de l’empresa Geoval inicien esta nova fase per tal de recuperar aquest espai per a la ciutadania.

En este nou període es realitzaran unes prospeccions per comprovar els nivells de contaminació del subsòl i es realitzarà un informe per iniciar els treballs propis de la descontaminació per iniciar així l’última de les fases consistent en la transformació d’este espai en una zona verda. Cal recordar que ja es va fer un primer estudi abans del desmantellament dels sortidors i la demolició de l’edifici. Amb els resultats d’este segon anàlisi s’iniciarà, si és necessari, el procés de descontaminació per part de la Direcció General.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual, ha manifestat que “amb este anàlisi sabrem quins són els nivells de contaminació del sòl, per començar a treballar en la seua eliminació i convertir finalment este lloc en un espai per a tota la ciutadania alzirenya. Cada vegada estem més a prop d’aconseguir el que tant de temps han lluitat els veïns i veïnes de l’avinguda Luis Suñer”.