Alzira presenta una xarxa d'estacions per vigilar els fenòmens meteorològics i informar en temps real

L’Ajuntament d’Alzira ha presentat aquest dimarts la xarxa d’estacions meteorològiques que completa les dos que ja funcionaven a l’Ajuntament i al parc de la Alquenència. amb la instal·lació de tres nous mesuradors en la Murta, la Casella i el Parc Industrial del nord de la ciutat a la carretera d’Albalat.

A la presentació, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, i l’equip d’Inforatge format per Jovi Esteve i Rober Esteve, han donat a conéixer els diferents dispositius i protocols a l’abast de la ciutadania per tal de fer previsions adequades que puguen ser d’ajuda a la ciutadania. En paraules de l’alcalde, “amb esta iniciativa donem resposta a la preocupació pel nostre entorn, la nostra salut i per a la nostra economia que es poden vore afectades pels fenòmens meteorològics. Cada vegada és més important poder donar una previsió el més precisa possible, gràcies als nous avanços i tecnologies aplicades, per a poder donar als alzirenys i alzirenyes informació oberta i al moment”.

L’empresa Inforatge ha estat l’encarregada d’instal·lar les noves estacions que a dia de hui ja estan perimetrant el terme municipal d’Alzira per complet. Totes elles estan dotades de transmissió en temps real perquè els responsables municipals tinguen una font de consulta les 24 hores, els 365 dies de l’any sobre l’intensitat i l’acumulat de pluja i puguen anticipar-se a possibles problemàtiques derivades a la ciutat.

El terme municipal d’Alzira, té una extensió molt àmplia i una especial orografia, “el que passa al nucli urbà no es correspon en molts episodis amb el que passa als paratges o a la Barraca d’Aigües Vives”, ha explicat el meteoròleg Jovi Esteve. “Amb les noves instal·lacions a la Murta i la Casella podem tindre registres sobre la intensitat de les pluges als paratges, i el que és més important, sobre com afectaran eixes quantitats i quant de temps tardaran en arribar a la ciutat, als punts més conflictius com el barranc de la Murta, la Casella o el canal interceptor”, ha remarcat.

Cal afegir que a més de les estacions, també s’han hagut d’instal·lar antenes de transmissió amb les quals es poden salvar els desnivells de la muntanya per tal d’evitar possibles problemes de cobertura, així com varies webcams que donaran també una imatge de la Murta i La Casella en temps real.

Tota la informació sobre els registres, previsions així com dades que certifiquen quantitats d’episodis passats es poden consultar a la web https://inforatge.com/meteo-alzira.