Benetússer reparteix 88 tauletes en els seus centres educatius per a fer les classes més interactives i trencar la bretxa digital

L'Ajuntament de Benetússer, a través de la regidoria d'Educació, ha distribuït 88 tauletes entre els diferents centres escolars de la localitat. Es tracta d'una iniciativa que compta amb l'objectiu d'adaptar-se a les noves necessitats tecnològiques derivades de la pandèmia i que afecta directament les tasques educatives de l'alumnat.

“Durant el confinament ens vam adonar de la necessitat d'adaptar-nos per a oferir als alumnes i alumnes una educació de qualitat que supere les barreres tecnològiques i que siga accessible per a tots i totes”, assenyala la regidora d'Educació, Ana Martín Valero.

D'aquesta manera, a través de l'adquisició i lliurament dels 88 dispositius, que han comptat amb un pressupost de prop de 14.000 euros, es permet que cada centre trie la manera més adequada de donar-los ús segons el context de l'alumnat.

Així, d'una banda, s'assegura des del consistori que es podrà afavorir el desenvolupament de les classes d'informàtica en un entorn hermètic, sense necessitat d'abandonar les aules i traslladar als estudiants a altres dependències. Per l'altre, es tracta d'una mesura que pot afavorir la ruptura de la bretxa digital, permetent que aquells alumnes que no tenen accés a la tecnologia a les seues cases compten amb dispositius al seu abast per a aprendre a desenvolupar-se en entorns telemàtics.

Seguint amb els principis establits en el Pla de Recuperació Econòmic i Social Municipal, la compra dels dispositius s'ha realitzat en Sabó Shop Consumibles i en PC-Modding, dues empreses que desenvolupen la seua activitat a Benetússer, amb l'objectiu d'afavorir al comerç local.