Bocairent projecta un centre d’interpretació per a la plaça de bous excavada a la roca

Entre les actuacions de millora que s’estan duent a terme a la plaça de bous de Bocairent amb finançament de la Diputació de València, es troba la redacció del projecte per a habilitar un centre d’interpretació. Aquest es pretén situar en un edifici propietat de l’Ajuntament i que es troba en un lateral de l’accés principal a l’interior del recinte.

El disseny de l’espai per part de l’arquitecte Alberto Bonastre Villasante preveu acollir a la planta baixa un punt de recepció de visitants, on una sèrie de panells informatius i de materials donaran compte tant de la història de la plaça com dels usos polivalents que aquesta ha tingut sempre. A més, es posarà en valor el forn morú construït amb rajola que conté l’edifici.

Igualment, la intervenció preveu que la planta -1 compte amb banys accessibles i espai d’emmagatzematge per a les necessitats de les diferents activitats que es duen a terme a la plaça de bous. És, per això, que l’edifici es comunicarà directament amb el recinte a través de l’apertura de nous accessos.

Per a M. Luz Pascual, “aquest és un projecte important, perquè posa en valor un dels principals recursos turístics que té Bocairent i perquè l’actuació que es preveu millorarà tant l’atenció que s’oferirà als visitants com la intendència dels organitzadors locals a l’hora de dur a terme activitats”. En aquest sentit, la regidora de Turisme explica que l’Ajuntament ha aconseguit finançament de la Diputació per a la redacció del projecte i que ara treballa per obtindre els recursos econòmics per a executar el projecte.