Bunyol suspén les llicències urbanístiques per a evitar la construcció d'una planta solar de 70 hectàrees

L'Ajuntament de Bunyol ha aprovat en el ple municipal la suspensió de llicències urbanístiques amb la finalitat d'evitar la instal·lació de grans plantes fotovoltaiques com la prevista en la zona de Farrajón i que ocuparia 70 hectàrees.

Però aquesta suspensió s'ha aprovat en contra de l'opinió de l'alcaldessa socialista de Bunyol, Juncal Carrascosa, qui va proposar que el punt es deixara sobre la taula per al ple com a màxim un mes per a donar veu a tots els veïns, i en un termini no superior a un mes tornar-lo a portar a ple, fins i tot a un extraordinari. Va explicar que en l'última setmana s'havia reunit amb dos grups de veïns que li havien traslladat la seua preocupació per la desinformació sobre el que suposaria aquest procés de paralització per a les seues propietats, i la seua intenció de ser escoltats per tots els grups municipals.

La proposta no va tirar avant en votar en contra d'esperar un mes IU, Podemos, PP i IAB, i només vote a favor el PSOE. IU, Podemos, IAB i PP van coincidir que el posicionament fa uns mesos del ple en contra d'aquesta macro planta fotovoltaica, i l'informe dels tècnics d'urbanisme permetia suspendre amb efecte immediat les llicències per a les plantes solars fotovoltaiques, exceptuant aquelles que siguen d'autoconsum.

IAB va demanar incloure una esmena d'addició perquè es tingueren en compte les aportacions que es puguen realitzar des de la Plataforma Salvemos Farrajón, però no va tirar avant. En la suspensió de les llicències s'inclou un procés d'exposició pública on qualsevol ciutadà o organització pot fer les seues aportacions.

Finalment es vote a favor de la suspensió de les llicències urbanístiques amb el vot favorable d'IU, Podemos, IAB i PP i l'abstenció del PSOE.