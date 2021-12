El Campus d'Ontinyent amplia l’oferta acadèmica amb un Màster de Psicologia General Sanitària

El Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent aprovava per unanimitat a la seua última sessió el conveni entre amb la Universitat de València, la Fundació Universitària Campus Ontinyent, Caixa Ontinyent i el propi Ajuntament per a la implantació del nou Màster de Psicologia General Sanitària del Campus ontinyentí en el curs acadèmic 2022/2023. El Màster en Psicologia General Sanitària és un títol de caràcter professionalitzant per als llicenciats/graduats en Psicologia, que capacita per exercir la professió de 'Psicòleg General Sanitari'. Segons l’últim Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària elaborat per la Universitat de València, aquest Màster té una taxa d'activitat del 97'6%, d'ocupació del 82'5% i d'ocupació als 6 mesos del Màster del 84'4%.

L’Alcalde d’Ontinyent i President de la Fundació Universitària, Jorge Rodríguez, tenia en la sessió especials paraules d’agraïment “per a la Universitat de València i la seua rectora, Mavi Mestre, que amb la implantació d’aquest Màster mostra una volta més la seua aposta per la ciutat, i també per a Caixa Ontinyent, qui aporta al 50% junt a l’Ajuntament els fons necessaris per a poder implantar el Màster”. El primer edil també destacava la importància d’aconseguir estudis de postgrau amb un Màster oficial, amb el que Ontinyent oferirà formació universitària de graus, de postgraus i Unisocietat.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, posava de relleu la gran demanda d’aquest Màster, que a València ha tingut a l’última edició més de 1.200 sol·licituds per a 80 places, “i que ara, en tenir 2 cursos de durada, permetrà que hagen 80 alumnes més al Campus d’Ontinyent”. El regidor també faria al·lusió a les manifestacions públiques realitzades pel director del Màster, Francisco Atienza, qui va destacar que Ontinyent “disposa de les instal·lacions adequades per a esta formació, i obrirà noves possibilitats als professionals del sector en la zona, ja que caldrà personal per a la docència en estos grups”. Atienza apuntava com “a altre factor d’interès” la realització del “pràcticum” del Màster en les empreses de la zona.

Amb l’aprovació per part del Ple d’Ontinyent, sumada al suport oficial ja manifest d’ATEVAL, COEVAL, Caixa Ontinyent, els sindicats majoritaris i la pròpia Universitat de València, es dona un nou pas per a la implantació del Màster, seguint la “fulla de ruta” de la que es va parlar el passat mes de setembre a la reunió mantinguda entre representants de la Fundació Universitària encapçalats per l’Alcalde Jorge Rodríguez, i de la Universitat de València, encapçalats per la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez.

Cal recordar que les gestions inicials per a la implantació del Màster s’iniciaven en març de 2020, en una reunió on el propi alcalde d’Ontinyent i la Rectora Mavi Mestre per dotar al Campus ontinyentí d’un nou títol oficial postgrau vinculat a algun dels àmbits de coneixement dels graus universitaris que ara mateixa s'imparteixen al Campus d'Ontinyent (Magisteri Infantil, ADE, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Infermeria), un títol que a més habilitara per exercir una professió.