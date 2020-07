El Clúster Tèxtil d’Ontinyent aglutina ja a 46 empreses per a la producció de material sanitari

El clúster d’Ontinyent, que compta amb una capacitat de producció mensual de 15 milions de mascaretes i 400.000 bates, està impulsat per l’Ajuntament d’Ontinyent i la patronal autonòmica Ateval, amb una aportació municipal de 300.000 euros en el pròxims dos anys.

Juntament amb la creació del Clúster del Tèxtil Sanitari i Afins naixia la marca “Tèxtil d’Ontinyent”, que té com objectiu convertir-se en un element diferenciador al mercat per garantir que qualsevol producte amb aquest etiqueta s’ha realitzat i compta amb uns estàndards de qualitat. L’Ajuntament ha posat també en marxa wwww.textilontinyent.com, una plataforma virtual per oferir als possibles clients un accés directe i ràpid als productes produïts per les empreses del clúster.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, posava en valor la resposta de les empreses locals que “evidencia la necessitat d’una iniciativa d’aquestes característiques que permet oferir a les empreses noves línies de producció, alhora que començar a deixar de dependre de tercers països i generar nous llocs de treball”. El propi President d’ATEVAL, Pepe Serna, durant la presentació del Clúster d’Ontinyent a l’empresariat, manifestava “la importància de tornar al teixit productiu valencià la seua rellevància” i incidia que aquesta és ”una de les poques experiències a nivell municipal d’una política activa per la promoció econòmica i amb una implicació absoluta per part de l’Ajuntament”.

Així mateix els empresaris, que ja coneixen les accions que inclou aquest Clúster Tèxtil d’Ontinyent, destacaven en la presentació del clúster la iniciativa posada en marxa per l’Ajuntament d’Ontinyent. En aquest sentit, Vicent Penadés de Visdeltex qualificava la iniciativa de “molt interessant perquè permetrà tindre sinergies amb les empreses que fabriquen maquinaria i aquelles que confeccionen mascaretes”. Per la seua part, Càndid Penalba, des de Cotoblau, remarcava que “Ontinyent com a seu d’ATEVAL i com una de les capitals del tèxtil valencià està donant exemple del que és apostar per una indústria tant forta, tan tradicional i històrica com és el tèxtil”. Des de Lidem, Juan Pla, destacava el caràcter innovador i la capacitat de reacció de la ciutat.