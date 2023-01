Compromís afirma que el PP vol substituir terrenys conreats a Santa Pola per tres camps de golf

Compromís ha denunciat que l'Ajuntament de Santa Pola, governat pel PP, preveu “desenterrar” el PAI del sector Balsares, que “es va aprovar fa quasi 20 anys i preveia construir 5.000 vivendes i tres camps de golf”, quan ha advertit que se situaria en “una de les poques àrees agrícoles productives que queden” a la localitat.

En un comunicat, la coalició ha qualificat aquesta actuació de “absoluta barbaritat” en un moment d'emergència climàtica que està provocant sequeres cada vegada més intenses. Per açò, ha sol·licitat la intervenció de totes les administracions, així com dels moviments ecologistes i de la ciutadania, per a “parar aquest projecte caduc i propi d'èpoques passades”.

Segons Compromís, la proposta de l'equip de govern local es portarà al ple el dimecres 25 i contempla cedir la concessió de l'agent urbanitzador del PAI, actualment en mans de Bankia, a l'empresa Consultors Urbans del Mediterrani.

Ha detallat que l'agent urbanitzador -abans Bancaixa- va firmar amb l'Ajuntament en 2005 un conveni de programació pel qual es van avançar quatre milions d'euros en concepte de plusvàlues per la reclassificació dels terrenys. Uns diners que, ha recalcat, “l'Ajuntament no ha de retornar, després que la sentència 44/2019 del Jutjat del Contenciós Administratiu d'Elx fallara a favor del consistori santapoler”.

“En lloc de resoldre el contracte com legalment hauria de fer-se, després que Bankia s'haja tirat quasi 20 anys sense moure cap paper, el PP està donant-li la possibilitat de cedir la condició d'agent urbanitzador a una tercera part en un moviment, com a mínim, bastant irregular”, ha denunciat la portaveu de Compromís per Santa Pola, Anna Antón.

En la mateixa línia, ha expressat que diversos propietaris de la zona afectada han al·legat contra aquesta proposta del govern municipal“ i han alertat que el desenvolupament d'aquest sector urbanístic ”destruiria una de les poques àrees agrícoles productives que queden a Santa Pola“.

“El PP s'ha quedat en la dècada dels 90, en els anys de l'especulació urbanística i la destrucció del territori. No tenen gens més que oferir a la ciutadania santapolera que seguir amb una forma de fer les coses que ens ha provocat moltíssims problemes i que ha quedat clar que ja no funciona”, ha subratllat.