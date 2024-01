Compromís entra en el govern de l'Eliana amb el PSPV per a aconseguir la majoria absoluta a l'ajuntament

L'executiu municipal de l'Eliana aconsegueix la majoria absoluta del ple després de l'acord al qual han arribat PSPV i Compromís per a integrar a la formació valencianista en el govern de la localitat.

D'aquesta manera l'edil de Compromís se suma als huit del grup socialista que ja conformaven el govern municipal, i ja arriben als 9 de la majoria absoluta dels 17 que conformen l'arc local. La regidora de Compromís assumirà les delegacions de Biblioteca, Serveis Socials, Promoció Lingüística i Energia Verda.

L'acord signat aquest dimecres “consolida el govern progressista l'objectiu principal del qual és poder aprovar en el Ple els pressupostos 2024, així com desenvolupar importants projectes i infraestructures clau per a l'Eliana, com ara el Barranc de Mandor, el nou centre de Salut i institut”, expliquen des del govern de l'Eliana. També assenyalen altres punts importants de la majoria del ple per a impulsar necessaris serveis públics com la recollida de residus o la neteja viària.

Expliquen des del govern encapçalat per Salvador Torrent que el govern progressista “permetrà continuar posant en marxa polítiques socials i projectes que ajuden a la ciutadania, on els elianeros i elianeras siguen el centre de les accions”.