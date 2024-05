Condemnat a 2 anys de presó l'exalcalde del PP d'Albaida per falsedat documental

El jutjat del Penal número 2 de València ha condemnat a l'exalcalde d'Albaida Juan José Beneyto, i al seu extinent d'alcalde, Robert Sala (tots dos del PP), a dos anys de presó i d'inhabilitació, i a uns 3.000 euros de multa per delicte societari de falsedat documental continuada a l'empresa pública municipal GESTIONA.

Després d'11 anys de procediment judicial, la justícia dona la raó a Compromís per Albaida qui va iniciar els procediments quan va accedir a l'alcaldia l'any 2011. La sentència confirma que Beneyto, i el PP, van intentar amagar pèrdues per un valor superior a 300.000 euros l'any 2010, i amb això van intentar donar una imatge de solvència econòmica que no era fidel a la realitat per a les eleccions municipals de 2011.

La sentència l'ha feta pública Compromís, formació que manifesta que “confirma que la gestió de l'ajuntament durant el govern del popular Juan José Beneyto va ser una vertadera destrossa per al consistori i per al poble d'Albaida, una gestió que va deixar quasi 20 milions d'euros de deute a les arques municipals”.

Els valencianistes apunten que Beneyto i el seu equip, “van efectuar falsedat documental per tal d'intentar tapar la seua mala gestió i intentar salvar els mobles a les eleccions del 2011”, les quals van suposar l'etapa de dues legislatures de govern municipal del PP.

El cap de l'oposició, i exalcalde d'Albaida, Alejandro Quilis, ha manifestat que “els albaidins hem pagat durant més de 12 anys la seua nefasta gestió, i encara ens queden més de 7 milions per pagar”. Afegeix que “ens sentim satisfets, però degut a aquella mala gestió, l'Ajuntament d'Albaida arrossega uns problemes considerables, l'herència del PP i de Beneyto va ser una herència enverinada de prop de 20 milions d'euros”.

Aquesta sentència l'aprofita també Compromís per carregar contra l'actual govern municipal del popular Juan Carlos Roses, i demana que expulsen del partit tant a Beneyto com a Sala. Amb aquestes expulsions els valencianistes diuen que el PP hauria d' “assumir responsabilitats i demanar disculpes a la ciutadania per la mala gestió que sempre han negat i que ara rep condemna judicial”.