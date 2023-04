El Consell col·labora amb l'Ajuntament de Peníscola per a la de promoció de turisme cinematogràfic

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Peníscola per a la realització del pla de promoció del producte cinematogràfic de turisme de Peníscola i de la Comunitat Valenciana en 2023.

Turisme Comunitat Valenciana destinarà 150.000 euros perquè l'Ajuntament de Peníscola duga a terme les actuacions del pla de promoció del producte cinematogràfic de turisme de Peníscola i de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, es durà a terme el projecte ‘Peníscola: El plató natural més gran del món’, una acció que pretén mostrar a les persones turistes els diferents escenaris de rodatge de la ciutat en una ruta senyalitzada que recorre, a més, del barri antic de la ciutat, els recursos naturals com les platges o el Parc Natural de la Serra d’Irta.

Aquest projecte posiciona Peníscola com un destí que no ofereix sol turisme de sol i platja. Així, agafant com a base els principals films que formen part de la ruta de Peníscola de cinema i les localitzacions d'aquests, es desenvolupa una temàtica de promoció del destí vinculada a aquests espais oberts, naturals o històric patrimonials.

En concret, mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament de Peníscola realitzarà accions de promoció i difusió del destí, mostrant la singularitat del destí i posant l'accent a impulsar experiències de turisme vivencial. També es desenvoluparan accions en premsa i mitjans especialitzats, visites guiades a persones amb discapacitat, així com material promocional del destí.