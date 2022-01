Conselleria adverteix a la Diputació que el projecte de la variant sud de Pedralba col·lideix amb el nou PORN del Parc Natural del Túria

La Conselleria de Transició Ecològica ha comunicat a la Diputació de València que el projecte de la variant sud de Pedralba col·lideix amb el nou pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural del Túria. Això obligarà a revisar les condicions de la declaració d'impacte ambiental (DIA) de la carretera que impulsa la corporació provincial.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el president de la Diputació, Toni Gaspar, s'han reunit aquest dijous per a valorar la situació del projecte de la variant sud de la carretera de Pedralba, on també s'ha tractat el recent dictamen del Consell Jurídic Consultiu que recomana a la Diputació desistir del projecte.

Durant la reunió, Mollà ha comunicat als representants de la Diputació que el PORN del Parc Natural del Túria prioritza alternatives i l'aprovació d'una nova normativa ambiental afecta a les condicions de la declaració d'impacte ambiental.

La Conselleria traslladarà un informe a la Diputació de València perquè la corporació provincial, mitjançant tràmit d'audiència, puga realitzar una revisió del projecte o emprenga les actuacions que considere oportunes, ha assenyalat Mollà, que ha avançat que el seu departament indicarà, tal com assenyala el nou PORN, que es prioritzen les solucions que menor afecció tinguen sobre el parc natural i el traçat fluvial.

Per part seua, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha qualificat la reunió de "productiva" i que ha sigut necessària per a "decidir i abordar totes les opcions possibles per a acabar amb la problemàtica que pateixen els veïns de Pedralba". Gaspar no obstant això emplaça a obtindre una resposta per escrit afirmat que si “en l'informe que ens envien s'expressa clarament que la carretera sí que afecta el PORN, evidentment hauríem de desistir o analitzar una modificació, però això vindrà després, el primer és tindre la contestació”.