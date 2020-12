Conselleria anuncia la licitació del projecte del nou centre de salut de Xàtiva per inicis de 2021 i les obres de l’hospital de dia per a març

La Consellera de Sanitat Ana Barceló ha visitat aquest matí Xàtiva per mantenir una sèrie de reunions, la primera de les quals ha tingut lloc a l’Ajuntament de Xàtiva junt amb l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la Directora General d’Assistència Sanitària Mariam Garcia Layunta, la Directora General de Cooperació i tinent d’alcalde de Xàtiva Xelo Angulo i el regidor de Sanitat José Vicente Benavent.

"Hui ens ha visitat la Consellera de Sanitat Ana Barceló, a qui vull agrair-li el desplaçament en un moment tan complicat com l’actual i donar-li el màxim suport al capdavant d’una situació tan complicada com és aquesta, així com també traslladar el el màxim suport als sanitaris que estan deixant-se la pell per a que aquesta pandèmia passe el més prompte possible", ha expressat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

En aquesta reunió s’ha fet un repàs de les infraestructures sanitàries per a la ciutat que es troben pendents d’execució, entre les que destaca el Centre de Salut Xàtiva 2, que s’ubicarà al barri de les Cases Barates, i que segons ha explicat la Consellera Ana Barceló iniciarà la licitació de la redacció del projecte a principis del proper any 2021, tan prompte com l’Ajuntament de Xàtiva cedisca els terrenys a la Conselleria de Sanitat després del vist-i-plau de la Conselleria d’Educació.

A més a més Barceló també ha manifestat que el proper mes de març començaran les obres del nou hospital de Dia a l’Hospital Lluís Alcanyís, que tindran una durada de 8 mesos, pel que s’espera que aquesta nova infraestructura estiga llesta a finals del proper any 2021. També s’ha tractat la finalització de les obres del nou consultori de la Seu, que s’allargaran degut a la troballa arqueològica d’una porta gòtica que està previst restituir, pel que que s’espera que la infraestructura funcione a ple rendiment a partir del proper mes de març.

D’altra banda, a la reunió s’ha fet un repàs de la situació sanitària del departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, després de l’augment de casos en les darreres setmanes tant a Xàtiva com a la resta de localitats. En aquest sentit la Consellera ha recordat les mesures autonòmiques que entren hui en vigor i ha donat suport a les mesures preses a la capital de la Costera la passada setmana davant de l’increment de la incidència: "Hem analitzat la situació de la Covid-19, i és fonamental que els alcaldes i alcaldesses mantinguen eixa actitud proactiva a l’hora d’evitar actes en els quals es produeixen aglomeracions".

En la seua posterior visita a l’Hospital Lluís Alcanyís, on ha mantingut una reunió de treball amb l’equip directiu del departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, Barceló ha assegurat que s’està preparant la campanya de vacunació que s’iniciarà a partir de la propera setmana a la Comunitat Valenciana. El primer grup serà el del personal sanitari i els usuaris de les residències, als quals començarà a subministrar-se’ls la vacuna tan prompte es done la llum verda per part del Ministeri de Sanitat.