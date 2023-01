La Conselleria trau a licitació el projecte del futur Palau de Justícia de Xàtiva per 1,56 milions

La Conselleria de Justícia ha tret a licitació la redacció del projecte i posterior direcció de les obres de la nova seu judicial de Xàtiva, la qual s’ubicarà en l’antic Convent de Santa Clara, concretament en la part que recau a l’Avinguda Selgas.

Aquest contracte té un pressupost de 1,56 milions d’euros -dels vora 25 milions d’inversió que suposarà la consecució d’aquesta nova instal·lació- i el plec de condicions ja es pot consultar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les empreses interessades tenen fins al dia 20 de febrer per tal de presentar les seues ofertes.

“Aquest projecte transformarà sens dubte la imatge de la ciutat en un dels punts més concorreguts de Xàtiva, ja que es troba junt a la Font del Lleó i front a l’Ajuntament”, ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha manifestat que “una vegada coneguem l’equip redactor del projecte ens posarem a treballar colze a colze amb ells per tindre una nova seu judicial moderna i en un edifici catalogat com a BIC, com és el Reial Monestir de Santa Clara, posant en valor el nostre patrimoni a través de la millora de les infraestructures de les administracions públiques”.

Actualment la seu judicial de Xàtiva té els seus òrgans judicials en altre edifici BIC, el Palau d’Alarcó, amb una situació bastant precària pel que fa a les disponibilitats espacials i organitzatives, ja que la instal·lació alberga els quatre jutjats de 1a Instància i Instrucció, el Registre Civil i el Servei Comú Processal d’Assumptes Generals, així com la consulta del metge forense, l’OAVD i altres serveis que llastren la capacitat de creixement i de creació de nous òrgans judicials.

Aquestes dependències judicials es traslladaran al Reial Monestir de Santa Clara, a pocs metres de l’emplaçament actual, i compartirà espai amb el futur Centre Raimon d’Activitats Culturals. La nova seu judicial s’instal·larà en la part que recau a l’Avinguda Selgas mentre que el CRAC donarà al carrer Montcada.