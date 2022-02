Cullera rehabilita ‘les revoltes’ de la pujada del Castell

L’Ajuntament de Cullera està rehabilitant una de les seues icones, la pujada al Castell des del Calvari. Més de tres quilòmetres de les conegudes popularment com ‘les revoltes del Castell’ es veuen sotmeses a un procés de regeneració. L’objectiu és que aquest camí turístic i carregat de simbolisme per als cullerencs present una "imatge impecable", en paraules del regidor de Serveis Exteriors, Salvador Tortajada.

Les obres es desenvolupen de manera paral·lela a la intervenció que el consistori ha iniciat al barri del Pou, l’antiga jueria que en aquestos moments es veu immersa en els treballs de la primera fase de rehabilitació dotada amb un pressupost pròxim al milió d’euros. Els treballs en les ‘revoltes’ se centren fonamentalment en la reparació a consciència de tot el paviment, la restauració de les tanques de protecció i la pintura de tot el traçat, detalla Tortajada.

"Calia dur a terme aquesta actuació perquè en el camí per als vianants de la pujada al Castell i el Santuari ja feia anys que no s’actuava i és un dels més transitats, no sols pels veïns de la localitat sinó pels milers de turistes que ens visiten cada any", especifica el regidor de Serveis Exteriors. "També davant la proximitat de les Festes Majors i la baixada de nou de la ‘Moreneta’ enguany, hem cregut que ara era el moment idoni per a intervindre", afig Tortajada.

L’actuació s’emmarca dins del pla municipal per a la millora d’espais urbans que desenvolupa en estos moments -com ho ha fet al llarg de tota la legislatura- diverses obres de rehabilitació que afecten diferents punts del municipi amb la finalitat de recuperar les àrees en les quals s’actua, fer-les més sostenibles, modernitzar les infraestructures i d’aquesta manera contribuir a millorar la vida del veïnat.

"L’obra pública està activa en estos moments a Cullera a nivells de màxims històrics perquè a més de servir per a millorar les infraestructures i la imatge de la ciutat, esta política d’estímul serveix per a generar ocupació i activar l’economia amb els bons resultats que estem veient tal com ens diuen els macroindicadors econòmics de creació d’ocupació i afiliació a la Seguretat Social", conclou Tortajada.