Descobreixen una necròpoli prehistòrica i un jaciment amb restes iberes i musulmans en les excavacions arqueològiques de Borriana

Els recents treballs d'excavació en el jaciment arqueològic de Sant Gregori han tret a la llum una necròpoli prehistòrica que per la densitat de les troballes és en aquests moments la més important de la Comunitat Valenciana, i també s'ha descobert un jaciment inèdit amb importants restes iberes i musulmans, conjuntament amb una vil·la romana.

Així ho ha anunciat l'arqueòleg municipal, José Manuel Melchor, que ha presentat en el Museu Arqueològic Municipal de Borriana les noves i transcendentals troballes arqueològiques davant la presència de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i del regidor de Patrimoni, Vicent Granel.

Uns descobriments arqueològics realitzats en les obres del PAI Sant Gregori, en què l'equip d'arqueòlogues i restauradores treballa sota les directrius de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb la supervisió del Servei Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Borriana.

José Manuel Melchor ha explicat que les troballes arqueològiques que s'estan duent a terme en l’actualitat “estan aportant dades significatives i rellevants en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tant per la seua riquesa històrica com pel seu context cultural i geogràfic”.

De fet, segons ha avançat, ja en són diverses les universitats i centres d'investigació nacionals i estrangers interessats a col·laborar amb el Museu Arqueològic de Borriana, que coordina els treballs.

Moltes de les restes trobades en la necròpoli de l’edat de bronze i les restes iberes, musulmanes i romanes trobades recentment, ja formen part del fons arqueològic en la sala dedicada exclusivament a exhibir les troballes recuperades en el jaciment de Sant Gregori, amb gran quantitat de peces procedents de les excavacions, entre les quals figuren gots fins de cristall i restes de mosaics i pintures murals.

De les troballes realitzades fins ara, l'arqueòleg municipal ha destacat “l'espectacular vil·la marítima romana situada a escassos 100 metres de la línia de costa a Borriana, la més gran excavada en la Comunitat Valenciana, ja que ocupa al voltant de 18.000 metres quadrats, i ha assegurat que és ”il·lustrativa d'un model de vil·la marítima durant l'Alt Imperi Romà i una de les millor conservades, de les quals només se’n coneixen quatre més en el territori valencià“.

A més, ha ressaltat que ha aportat “importants descobriments de materials entre els quals destaca la millor col·lecció de pintura mural romana de tota la Comunitat Valenciana pel que fa a vil·les romanes, destacant els motius figuratius i vegetals”.

En les últimes excavacions, s'ha descobert un jaciment inèdit amb restes iberes i musulmanes, conjuntament amb una vil·la romana amb importants restes, ha indicat Melchor, però ha puntualitzat que el més destacable és “l'aparició d'una necròpoli prehistòrica que per la densitat de les troballes és en aquests moments la més important de la Comunitat Valenciana”. Ara les restes estan en procés d'estudi.

Tant l'alcaldessa com el regidor de Patrimoni han manifestat que el govern municipal “ja està valorant les importants possibilitats amb què compta l'enclavament com a motor econòmic per a Borriana, especialment des del punt de vista turístic, amb una potenciació adequada, posada en valor i explotació de les troballes”.

Sobre aquest tema, Safont i Granel han valorat la proposta de convertir el jaciment en un punt d'interès turístic per a mostrar com es vivia en una vila marítima romana. També han recordat que la inversió econòmica realitzada en l'excavació i extracció d'aquestes restes arqueològiques és de caràcter privat, i “és la més important mai realitzada a Borriana”.

Els últims treballs d'excavació mampresos durant aquestes setmanes dins de les accions per a la urbanització de Golf Sant Gregori suposen “un impuls decisiu per a consolidar la riquesa del patrimoni i la història del municipi, i ampliar el coneixement sobre aquest important jaciment arqueològic”, han precisat.

Finalment, l'arqueòleg municipal ha volgut posar en valor la col·laboració de la Universitat Jaume I que ja ha organitzat un Seminari internacional i l’estiu passat va realitzar les intervencions arqueològiques del I Curs Internacional d'Arqueologia i Cultures del Mediterrani Antic, emmarcades en el projecte d'investigació de la vil·la marítima de Sant Gregori, que va ser organitzat, a més de la Universitat Jaume I de Castelló, per la Università di Macerata (Itàlia), la Université de Lorraine (França) i el Museu Arqueològic de Borriana.

El Servei Arqueològic Municipal, dirigit per l'arqueòleg José Manuel Melchor, és el que realitza el seguiment i coordinació de totes les excavacions realitzades en el jaciment durant els últims anys.