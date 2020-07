Dimiteix l'alcalde socialista de Bonrepòs i Mirambell per motius personals

L'alcalde de Bonrepòs i Mirambell, Rubén Rodríguez (PSPV), ha presentat la seua dimissió com a primer edil i ha renunciat a la seua acta de regidor a l'ajuntament al·legant motius personals. Rodríguez serà substituït al capdavant del consistori per la tinenta d'alcalde Raquel Ramiro, possessió que prendrà en les pròximes setmanes a través d'un ple municipal que en principi comptarà també amb el suport de Compromís, amb qui va signar un pacte de governabilitat el mes de gener passat.

Rubén Rodríguez ha sigut alcalde de Bonrepòs i Mirambell en dues etapes, la primera entre 2015 i 2017 en una legislatura en la qual es va dividir l'alcaldia entre PSPV i Compromís, i des de 2019 que governava en solitari però amb suport extern de la coalició.

La renúncia de Rodríguez al càrrec es produeix després que una treballadora del consistori presentara el dilluns passat una denúncia contra ell per assetjament. El cas ja ha sigut abordat en la comissió d'igualtat de l'ajuntament, que continuarà amb la investigació i prendrà una decisió la setmana vinent. Ara com ara, la treballadora, de la qual es desconeix la identitat, no ha presentat cap denúncia contra Rodríguez.

El líder dels socialistes a L'Horta Nord, Juan Carlos Fulgencio, ha destacat que es tracta d'una decisió personal que ha pres el mateix Rodríguez, però encara que el partit "rebutja aquest tipus d'abusos i comportaments", aclareix que el fins ara alcalde de Bonrepòs i Mirambell "manté el seu crèdit fins que no es demostre el contrari".