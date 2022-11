La Diputació licita l'estudi per a buscar una alternativa viable a la Variant de Pedralba

L'àrea d'Infraestructures destina 150.000 euros per a analitzar totes les opcions com a punt de partida per a resoldre el problema de seguretat del municipi, després dels informes de Conselleria i el Consell Jurídic Consultiu que recomanaven detindre el projecte original, i també després de les protestes dels veïns contra el traçat de la infraestructura.

La intenció de l'àrea provincial d'Infraestructures amb l’estudi és prioritzar el consens entre les parts implicades, des dels responsables autonòmics d'Agricultura, Medi natural i Territori fins a l'Ajuntament de Pedralba, sense oblidar als ecologistes de l'Associació per a la Defensa del Paisatge del municipi serrà. Així ho va acordar el president Toni Gaspar després de reunir-se en diverses ocasions amb la llavors consellera Mireia Mollà, tractant de desbloquejar un projecte que la Diputació sempre ha volgut executar per a millorar la seguretat viària a Pedralba.

La Diputació ha tingut en compte els informes emesos per la Conselleria d'Agricultura, que considera que el projecte original “col·lidix amb el nou Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria en cas que existisquen alternatives efectives”; i el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que no va qüestionar en cap moment la legalitat de l'obra però va insistir, en sengles dictàmens, en la conveniència de desistir o suspendre-la atenent el principi de cautela i per a evitar incompatibilitats entre la mateixa i el PORN.

L'estudi d'alternatives impulsat per la Diputació ha buscat, des de la decisió de suspendre el projecte inicial, comptar amb la participació de totes les parts implicades per a resoldre el problema de seguretat viària que patixen les veïnes i veïns de Pedralba i els usuaris de la carretera que travessa el municipi. En la línia de col·laboració institucional que manté la Diputació i que va recomanar el CJC, està previst sol·licitar suport tècnic a la Conselleria de Política Territorial per a elaborar el nou planejament viari.

La corporació provincial “sempre ha demostrat la seua intenció d'executar l'obra des del respecte a la legalitat vigent”, recorda el diputat Rafa García. En este sentit, el retard inicial en el procés d'expropiacions, la modificació del PORN del Túria més tard i, en últim terme, la seua aprovació i les recomanacions del Consell Jurídic Consultiu, han portat a la institució a interrompre el procediment i asseure a totes les parts implicades per a donar entre tots amb la solució més oportuna, tenint en compte la viabilitat econòmica, el respecte al medi ambient i la seguretat dels usuaris de la via.

Antecedents

El projecte de la nova carretera de Pedralba, que té l'objectiu de desviar els 3.000 vehicles diaris que travessen el municipi i donar resposta a una reivindicació històrica de les veïnes i veïns de la localitat, es va aprovar en el ple provincial de novembre de 2014. Després d'iniciar-se la fase d'expropiacions, al març de 2016 es va haver de suspendre cautelarment durant tres anys en espera del nou PORN del Túria.

Una vegada alçada la suspensió, al març de 2019 la Diputació va reprendre el procés després d'informar la Conselleria, que va estendre la vigència de la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte fins a octubre de 2022. No obstant això, sengles escrits dels responsables autonòmics de Medi natural i Espais Naturals Protegits i la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica, que tractaven de dissuadir a la Diputació de continuar amb el procediment, van portar al president Gaspar a consultar directament al Consell Jurídic Consultiu (CJC).

El CJC no va qüestionar la legalitat de la Variant de Pedralba projectada per la Diputació, però va recomanar als responsables provincials desistir o suspendre l'obra per qüestió de prudència davant la imminent aprovació del nou PORN, que finalment es va produir al setembre de 2021. Dies després, a l'octubre del passat any, el president de la Diputació va instar la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, a aclarir si el nou document afectava l'execució del nou accés a Pedralba. La resposta va arribar al febrer d'enguany, després d'un segon dictamen del Consultiu que demanava a l'ens autonòmic que es pronunciara.

L'informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental determinava que la Variant de Pedralba aprovada en 2014 “col·lidix” amb el PORN “en cas que existisquen alternatives efectives”, al mateix temps que recomanava a la institució provincial “desistir en l'execució del projecte, en convivència amb la recomanació realitzada pel Consell Jurídic Consultiu”. Els últims pronunciaments tant de la Conselleria com del CJC han portat a la Diputació a suspendre les actuacions per a iniciar l'obra i obrir un nou escenari en el qual participen tots els actors implicats, amb l'objectiu de resoldre el problema de seguretat viària en l'accés a Pedralba.