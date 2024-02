La Diputació de València millorarà la connexió de Rafelguaraf amb la CV-576 per a disminuir el trànsit en el municipi

La Diputació de València té previst escometre la millora de l'accés nord al nucli urbà de Rafelguaraf mitjançant una remodelació de la rotonda actual. L'àrea de Carreteres que dirigix la vicepresidenta segona Reme Mazzolari, ha redactat el projecte que té com a objectiu principal la construcció d'un nou ramal que permeta connectar amb la ronda de circumval·lació del municipi, per a així evitar haver de travessar el nucli urbà a aquells vehicles que vulguen continuar la seua ruta per la carretera CV-576.

Concretament, el que es planteja és crear en el nord del municipi un ramal de connexió que unirà directament l'a vinguda Corts Valencianes amb la CV-576. D'esta manera, es reduirà notablement el pas motoritzat per la Ronda dels Furs Valencians, que és la via que envolta el nucli urbà fins a arribar novament a la carretera CV-576 a través d'una altra glorieta situada en l'accés sud de la població.

Gràcies a això tots els vehicles que circulen per la CV-576 (la Pobla Llarga-l'Énova) en direcció Tossalnou i l’Énova no hauran de travessar el centre de Rafelguaraf, “cosa que tindrà un impacte directe sobre els veïns, els quals podrán transitar de forma més segura per la Ronda del Furs”, explica Reme Mazzolari, que incidix també en “la millora de les condicions de circulació per als vehicles, que actualment han de transitar una via molt sinuosa que no està preparada per a l'encreuament de vehicles pesats per ser molt estreta”.

A més de la construcció del ramal, el projecte contempla l'ampliació de les dimensions de la rotonda actual, així com donar continuïtat a l'itinerari ciclopeatonal entre Furs Valencians i Corts Valencianes, renovar la senyalització vertical i horitzontal, i substituir el sistema de contenció de vehicles actual sobre el barranc de Barxeta. Finalment, està prevista la reposició de servicis afectats, jardineria i substitució de l'enllumenat per lluminàries led.

El pressupost estimat per a este projecte ascendix als 666.000 euros, mentres que la duració els treballs es preveu que siga de set mesos. El projecte, ja redactat, se sotmetrà pròximament a informació pública, previ pas per a la seua aprovació.