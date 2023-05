Elda finalitza els treballs de rehabilitació i posada en valor del refugi antiaeri de la Guerra Civil

Elda ha finalitzat els treballs de rehabilitació i posada en valor del refugi antiaeri de la Guerra Civil situat sota les places de Dalt i de la Constitució.

L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, acompanyat de la secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica, Toñi Serna, i del regidor d'Inversions i Serveis Públics Sostenibles, José Antonio Amat, han realitzat una visita tècnica al refugi. En aquest recorregut per la galeria del refugi han estat acompanyats per l'enginyer municipal Raimundo Martínez, a més de tècnics de les empreses Pavasal i Efe al Cubo, els qui han explicat els detalls de la posada en valor de la infraestructura construïda en el subsol del centre històric de la ciutat durant la Guerra Civil i que va ser descoberta durant els treballs de renovació de la plaça de Dalt.

Aquesta troballa va obligar a realitzar una modificació del projecte inicial per a escometre la integració de l'accés a aquest refugi en el nou disseny de la plaça de Dalt i la posada en marxa d'un segon accés situat en la plaça de la Constitució.

Els treballs, inclosos en el Pla Elda Renaix, han consistit, fonamentalment, en la millora de la ventilació i de la qualitat de l'aire amb la instal·lació de tres extractors mecànics, la instal·lació d'un sistema d'il·luminació consistent en una tira LED encastada per tot el recorregut. També s'ha instal·lat un sistema de so, amb altaveus per tota la galeria.

A més, s'ha instal·lat un sistema de seguretat amb detecció i alarma d'incendi, extintors i totes les mesures necessàries per al compliment de les normes de seguretat. Igualment, s'han dut a terme la neteja del revestiment interior i dels carreus, així com treballs arqueològics per a la neteja i prospecció del sòl.

En l'accés situat en la plaça de la Constitució, just enfront de l'Ajuntament, s'ha instal·lat una porta metàl·lica abatible que queda integrada en el sòl de la plaça i que només s'obrirà quan es realitzen visites al refugi. Cal recordar que el refugi és una enorme galeria situada a uns 12 metres de profunditat, amb uns 400 metres de longitud. Compta amb un corredor principal que es dirigeix cap a l'església de Santa Ana i es bifurca després cap a la plaça de la Constitució.

Una vegada rehabilitades i posades en valor les instal·lacions del refugi antiaeri, es procedirà a desenvolupar en els pròxims mesos un projecte interpretatiu del mateix a través de noves tecnologies per a convertir-lo en un dels atractius turístics de la ciutat i s'ultima un protocol per a fer-lo visitable i que les persones puguen inscriure's per a recórrer la galeria en els pròxims dies.