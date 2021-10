Els arquitectes Ramon Esteve i Carlos Campos guanyen el concurs per dissenyar el Centre Raimon a Xàtiva

Aquest dimarts s’han donat a conèixer el nom de l’estudi guanyador del concurs per al disseny del futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC) que s’ubicarà al Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva, i que finalment ha recaigut en la UTE formada pels estudis valencians d’arquitectura Ramon Esteve i Carlos Campos González amb la proposta ‘Paraula i cant’.

El jurat es va reunir el passat dijous a Xàtiva per tal de dirimir el resultat final d’aquest concurs, que suposarà la redacció dels projectes bàsics i d’execució així com la direcció de les obres, amb un premi valorat en 484.000 euros.

El segon lloc ha sigut per al projecte ‘Lo lloc on ma pensa repose’, de UTE Lluch i Jurado, qui ha aconseguit un premi de 6.000 euros, mentre que el tercer classificat ha estat l’UTE Saurina amb el projecte ‘Cançó de cançons’ amb un premi valorat en 4.000 euros. El quart classificat ha sigut ‘Presències i oblit’ de UTE Aquidós (3.000 euros) i el cinquè lloc ha recaigut en ‘Jo vinc d’un silenci’ de Galiano Garrigós (2.000 euros).

El jurat ha volgut destacar l’alta qualitat tècnica de tots els treballs presentats, així com també ha mostrat el seu agraïment per l’esforç realitzat per cadascun dels professionals que han intervingut en la preparació de les propostes presentades.

El projecte guanyador es donarà a conèixer aquest divendres 8 d’octubre, a les 10:30 hores, a través d’una roda de premsa en el saló de plenaris de l’Ajuntament amb la presència dels estudis guanyadors.