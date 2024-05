Elx tancarà finalment la seua ronda exterior després d'aprovar-se el conveni per a finalitzar la ronda sud amb 36 milions de la Generalitat

El Consell ha aprovat el conveni per a l'execució de les obres de finalització de la ronda sud d'Elx, entre la carretera CV-851 i la N-340.

L'actuació, que tindrà un pressupost de 35.875.000 euros, contribuirà a la millora de la seguretat viària i de l'accessibilitat al nucli urbà i als equipaments públics pròxims. Així mateix, suposarà la vertebració de l'entorn metropolità de la ciutat.

Es tracta d'un conveni singular amb un muntant total de 43.675.000 euros, dels quals 35.875.000 euros seran per compte de la Generalitat i 7.800.000 euros seran aportats per l'Ajuntament d'Elx.

Aquest tram és l'únic que queda pendent d'executar per a permetre tancar completament la ronda exterior a Elx, i, d'aquesta manera, donarà una alternativa al trànsit metropolità per una ronda completa que voreja el nucli urbà i que evita la necessitat de circular per aquest.

A tal fi, l'objecte d'aquest conveni pretén establir la cooperació necessària entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, i l'Ajuntament d'Elx per a la realització de les actuacions per a la finalització d'aquesta infraestructura.

La Generalitat assumirà la redacció del projecte bàsic i de construcció per a la definició de les obres i documents per a l'obtenció de les autoritzacions sectorials (375.000 euros), la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut (2.000.000 euros), així com l'execució en adequades condicions de funcionalitat i seguretat viària (33.500.000 euros).

Per part seua, l'Ajuntament d'Elx assumirà l'obtenció de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres (7.800.000 euros).

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmava que la signatura d'aquest conveni és “una fita” que suposarà “un pas significatiu cap a un futur més pròsper i connectat per a la nostra comunitat que permetrà una descongestió del trànsit en la zona sud i oest del nucli urbà, millorant la qualitat de vida dels ciutadans”.

Per la seua part l'alcalde Pablo Ruz afirmava que “hui és un dia històric per a Elx. Amb aquest conveni es posen les bases per a la culminació definitiva de la Ronda Sud, després de l'última execució realitzada l'any 2015”.