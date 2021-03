Un estudi només veu viables els 180 primers metres del pantalà del port de Sagunt, col·lapsat parcialment pels temporals

​Només els 180 primers metres del pantalà del port de Sagunt sobre el mar són viables, és a dir una part menor dels 1.292 metres que té l’estructura sobre el mar, amb 360 metres més sobre terra.

Així ho adverteix l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Sagunt a Ingeniería Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.L. (SEG) per a avaluar la sostenibilitat i viabilitat del pantalà, que va patir dos enderrocs en 2019 i 2020 per sengles temporals marítims.

També conclou l’informe que, en cas de requerir un pantalà de major envergadura, “s’haurà d’optar per la demolició del mateix i l’execució d’un pantalà d’obra nova”. L’estudi afig que recomana que la cota de rasant siga elevada respecte al nivell de la mar en major mesura que l’actual.

Davant aquestes conclusions l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, acompanyat dels regidors de l’Equip de Govern, Asun Moll i Roberto Rovira, ha presentat l’informe a les associacions que treballen pel patrimoni industrial de la ciutat.

Cal recordar que el manteniment del pantalà i les accions que del mateix es deriven són responsabilitat de l’Autoritat Portuària de València –que en el seu moment ja va proposar demolir el pantalà i que l’ajuntament ha portat als tribunals– i van ser incloses en els convenis signats entre esta entitat i l’Ajuntament de Sagunt.

A més, l’estudi estima que, de manera orientativa, el pressupost d’execució material de rehabilitar este tram rondaria els 3,5 milions d’euros. Així mateix, el manteniment d’estes sis obertures que són els 180 metres, una vegada rehabilitades, tindria un cost aproximat de 11.300 euros anuals, la qual cosa suposaria al llarg de 25 anys de vida útil, una inversió d’uns 282.500 euros.

L’alcalde Moreno ha explicat als col·lectius que “és cert que la conclusió de l’informe és que hi ha una gran part del mateix que no és sostenible tenint en compte les situacions climatològiques que estem vivint arran del canvi climàtic, però sí que hi ha una part que es podria restaurar i rehabilitar. Per tant, esta opció la volíem comentar amb les associacions de patrimoni industrial per a conéixer quina és la seua perspectiva una vegada conegut també este informe. A partir d’ací intentarem buscar el màxim consens amb tots els partits, també amb el teixit associatiu per a plantejar i exigir a l’Autoritat Portuària de València un projecte que permeta posar en valor el nostre passat industrial i la nostra història”.