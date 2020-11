Sagunt porta als tribunals la intenció de l’Autoritat Portuària de demolir el pantalà i demana la dimissió d’Aurelio Martínez

El ple de Sagunt ha aprovat per unanimitat una declaració institucional en la qual s’exigeix la dimissió de l’actual president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, pel projecte de demolició del pantalà al port de Sagunt, i sol·liciten als servicis jurídics l’inici d’accions legals contra aquest enderroc.

La corporació municipal denuncia l’incompliment per part de l’APV del compromís de manteniment i conservació del pantalà, especialment després de dos col·lapses parcials en pocs mesos pels temporals marítims de finals de 2019 i inicis de 2020.

D’aquesta forma l’Ajuntament de Sagunt actua contra el dictamen de l’APV sobre l’informe tècnic del pantalà que contempla la retirada d’elements i posterior construcció d’un nou pantalà amb altres característiques i dimensions.

Segons recull el document, el passat dia 13 de novembre, es va posar en coneixement de l’Ajuntament de Sagunt en Consell ordinari de l’Autoritat Portuària de València l’informe tècnic sobre el Pantalà ‘Anàlisi de l’evolució i deteriorament i de la viabilitat estructural del pantalà de Sierra Menera (Sagunt) després de la DANA de setembre de 2019 i el temporal Glòria de gener de 2020’.

“Van ser necessàries nombroses pressions per part d’este consistori perquè es duguera a terme, es finalitzara i es comunicara el contingut d’este”, assenyala el document, ja que el principal interés de l’estudi radicava en el fet que, sobre la base de les seues conclusions, hi hauria actuacions de rehabilitació urgents en el pantalà. Però, finalment, els resultats d’este estudi “no van coincidir en absolut amb allò esperat i apuntat per la pròpia Autoritat Portuària de València”.

L’informe establix que, principalment, hi ha dos tipus de danys diferents en el pantalà. En una primera part de l’informe, es parla de les conseqüències de la DANA, que van portar al col·lapse d’un primer va i que el propi informe vincula a una falta de manteniment total. “Amb això, es posa de manifest la contínua crítica i reivindicació que es feia des de l’Ajuntament sobre la irresponsabilitat d’haver tingut el pantalà abandonat”, asseguren.

D’una banda, l’informe també destaca que la borrasca Gloria va tindre un altre tipus de greus conseqüències. Sobre esta base el president de l’APV insistix que les ones van superar els 8 metres d’altura mentre que el Pantalà té menys de 7 metres d’alçària. “A causa d’això, es van produir danys en la infraestructura que ja no tenien a veure amb eixa falta de manteniment, sinó que tenien a veure amb condicions meteorològiques extremes i amb la tipologia de construcció del pantalà” explica la declaració.

D’això, l’APV conclou que la infraestructura “tal com està concebuda no és sostenible i que, per tant, el que es requerix és la retirada dels elements del Pantalà, en contradicció amb allò mantingut per ells mateixos en l’estudi de viabilitat de 2018, que considerava factible aconseguir la viabilitat estructural del pantalà en el futur, abordant les necessàries actuacions de consolidació i rehabilitació. Per la qual cosa les conseqüències vénen derivades de la falta de manteniment a les quals estava obligada i que mai va dur a terme, deixant patent l’incompliment reiterat de l’APV de la seua obligació de mantindre la infraestructura malgrat conéixer la seua situació i efectes”.

Davant esta situació, l’Ajuntament es posiciona en la defensa del compromís adquirit per l’APV en els successius convenis signats, i en els quals quedava constància que el pantalà és una estructura a conservar, en la qual s’havia d’haver invertit i protegit, i que s’havia de rehabilitar per part seua. “No és acceptable aquesta imposició unilateral de l’APV en este context, la nostra ciutat també ha de tindre l’opció que siguen escoltades les seues reivindicacions. A més, posem de manifest que una comunicació d’esta entitat, d’esta rellevància per a la nostra ciutat, haguera d’haver-se realitzat convocant a l’Ajuntament específicament i haver realitzat una declaració conjunta”, sentencien.

Quan es parla d’eixe conveni de l’APV amb la ciutat de Sagunt, “es parla d’un projecte de ciutat, un projecte que ens permeta continuar posant en relleu la nostra memòria industrial, la nostra memòria obrera i la cura del nostre Patrimoni. Parlem d’una part del Conveni que inclou la integració port-ciutat a la qual no renunciem. Sent conscients que l’APV és la propietària d’esta infraestructura, la legitimitat que ens donen els convenis signats, permeten la no acceptació ni la imposició d’una solució sobre la base d’un informe tècnic. El projecte ha de continuar i continuem exigint que es complisca”.

D’altra banda, l’APV, en les seues declaracions, ha parlat d’un projecte de retirada de les estructures del pantalà amb un cost de 8 milions d’euros, i de 5 milions d’euros per a la construcció del projecte d’integració port-ciutat contemplat en el Conveni. Sobre esta base, l’Ajuntament de Sagunt vol fer constar que “el cost d’eixa retirada d’elements no forma part del Conveni, que en cap moment va preveure este punt per ser contrari a l’esperit de rehabilitació”.