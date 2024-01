La façana marítima de Sagunt passa a mans de l'Ajuntament

La primera línia urbana de Sagunt junt al mar passa a mans de l'Ajuntament. Així ho ha aprovat el ple municipal en aprovar l'acceptació de la concessió administrativa de l'avinguda Mediterréneo del Port de Sagunt per part de la Demarcació de Costes de València a l'Ajuntament de Sagunt, a petició d'este últim. L'acceptació d'esta concessió l'han votada a favor el PSOE, Compromís i EU-PODEM, mentre que s'han abstingut el PP, IP i Vox.

La partió proposada per a la sol·licitud de concessió d'ocupació de béns de marítim terrestre ascendix a un total de 17.811,08 metres quadrats, i la resta de l'actuació, que es troba dins del Límit de Servitud de Protecció aprovada (SP), ascendix a 3.241,30 metres quadrats. La sol·licitud de concessió té com a objectius l'autorització per a la reurbanització, ordenació, millora i actualització de l'espai urbà en el front marítim. L'actuació consistix en la regeneració urbana del carrer consolidat en l'actualitat, que servix de vial distribuïdor i de contenció del trànsit previ al passeig marítim. La cessió serà durant un període de 15 anys, més altres 15 de pròrroga.

Si bé la solució arquitectònica per a l'avinguda Mediterráneo i el Passeig Marítim ha de contemplar totes dos com un únic conjunt, es realitzaran dos sol·licituds de concessió demanial separades per a cadascun d'estos espais.

També s'ha aprovat el plec de concessió administrativa per a l'ocupació del citat domini públic marítim terrestre, entre la Demarcació de Costes de València i l'Ajuntament de Sagunt, així com inscriure en l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Sagunt la concessió administrativa sobre el domini públic marítim terrestre atorgada per la Demarcació de València.

En 2022, la regidora delegada de Patrimoni de l'Ajuntament de Sagunt va mostrar la voluntat de la Corporació Municipal d'obtindre la concessió de l'avinguda Mediterráneo. El fonament de base de la sol·licitud era la importància estratègica del passeig marítim a l'ésser un atractiu turístic i de regeneració econòmica de la zona. Aleshores, es plantejava que l'actuació consistiria en la regeneració urbana de l'actual passeig, mantenint la major part de les edificacions, però adaptant els seus usos a dotacions municipals.

Més endavant, la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica, a través de la Demarcació de Costes de València, la concessió administrativa durant 30 anys de l'avinguda Mediterráneo de conformitat amb el projecte redactat per Imap Consulting SL, denominat “Projecte bàsic per a la sol·licitud de concessió d'ocupació de béns del Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT) i remodelació de l'Avinguda Mediterráneo en el Port de Sagunt”, aclarint que la sol·licitud no aconseguix l'anomenat Malecó que, en tot cas, esta Corporació considera part del Domini Públic Marítim Terrestre.

El projecte tenia per objecte millorar l'espai públic del passeig i la connexió del port marítim amb la platja i el delta del Palància i, en el futur, amb el nou projecte del Pantalà. El projecte contempla la millora de paviments, mobiliari i instal·lacions urbanes, l'adequació de l'accés i la perspectiva visual cap a la mar, millorant la integració amb l'espai natural i les dunes. A més, s'aprofitaria per a vegetalitzar l'espai públic, guanyant més zones verdes, obtingut amb això un espai més agradable per a vianants i ciclistes.