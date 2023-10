Finalitzada la nova passarel·la ciclista i per vianants sobre la CV-35 a Llíria per a connectar el centre urbà i les urbanitzacions

Durant estos últims dies, han finalitzat els treballs d'instal·lació la passarel·la ciclista i per als vianants impulsada per l'Ajuntament de Llíria i la Generalitat Valenciana per a connectar el nucli urbà amb les urbanitzacions de l'entorn del parc de Sant Vicent, i salvar així el traçat de l'autovia CV-35 de València-Ademús.

Segons han informat el regidor de Mobilitat Sostenible de Llíria, Paco García, este projecte “havia sigut una reivindicació veïnal, de la qual ens vam fer ressò des de l'Ajuntament i sol·licitem a la Conselleria d'Infraestructures i Territori que iniciara els tràmits per a poder crear esta nova infraestructura, que permetrà connectar a través del Polígon de Rascanya, els nuclis residencials de l'entorn de Sant Vicent amb el nucli urbà a través del Camí de Safareig”.

García ha assenyalat que esta nova passarel·la “formarà part de l'anell verd interurbà del terme municipal de Llíria, perquè vianants i ciclistes puguen tindre un itinerari més segur i sostenible”. Esta obra s'ha materialitzat gràcies a la coordinació amb la Generalitat, que l'ha finançada amb una inversió de 505.764,57 euros.

Mobilitat sostenible

Des que es va construir l'autovia CV-35 l'any 1991, els municipis situats en el seu trajecte s'havien quedat, en alguns casos, incomunicats per altres mitjans de locomoció que no foren el cotxe. Per això, en esta última dècada s'han eliminat estes barreres físiques implantat noves passarel·les ciclistes i per als vianants, que han servit per a la interconnexió de barris o zones de diferents municipis del Camp de Túria.

Una vegada finalitzada esta actuació i la que s'està duent a terme a Sant Antoni de Benaixeve, es contribuirà a la racionalització dels desplaçaments amb infraestructures que valoren el paisatge i el patrimoni natural, així com la connexió d'itineraris per als vianants i carrils bici entre municipis i urbanitzacions.

“Amb la passarel·la que s'ha instal·lat a Llíria es vertebraran millor els barris de la localitat i podem unir les zones residencials de les urbanitzacions sense necessitat de dependre de vehicles de motor, en poder véncer millor la barrera física que suposava l'autovia València-Ademús CV-35”, ha manifestat l'alcalde de la localitat, Joanma Miguel.