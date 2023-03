Finalitzades les obres del Pavelló Poliesportiu del Port de Sagunt després de 13 anys

Les obres del Pavelló Poliesportiu Port de Sagunt, situat en la zona del SUNP VI, enfront del cementeri, han finalitzat després de tretze anys, amb la signatura de l'acta de recepció.

La inversió ha ascendit a 4.246.497 euros (IVA inclòs), que ha sigut finançada per la Generalitat Valenciana a través del Pla d'Inversions Productives (PIP), amb 2.138.171 euros (el 50,35% del total) i l'Ajuntament de Sagunt amb 2.108.326 euros (49,65% del total).

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacat la importància d'esta nova infraestructura: «Tretze anys després donem per finalitzades aquestes obres, les obres del Pavelló Poliesportiu Port de Sagunt, que vindrà a oferir serveis i que ens permetrà també reorganitzar tota l'activitat esportiva del municipi perquè independentment dels clubs que finalment acaben utilitzant aquesta infraestructura, tots i totes ens vegem beneficiats».

A més de l'alcalde, també han estat presents en la signatura de l'acta de recepció el director general d'Esport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Josep Miquel Moya; el regidor de Contractació, Javier Raro; i el regidor d'Esports, Javier Timón, entre altres regidors del consistori.

Josep Miquel Moya ha mostrat la seua satisfacció per la finalització del pavelló: “Estem molt contents perquè una nova infraestructura esportiva es pose al servei d'un ajuntament i de la ciutadania, i en aquest cas, dels equips que segur que l'ompliran de vida molt prompte». El director general ha manifestat que encara que la signatura de l'acta de recepció és un acte administratiu protocol·lari, «des d'un punt de vista polític i de la gestió autonòmica, és un dia d'alegria perquè acabem un projecte que venim arrossegant des de fa molt temps”.

L'alcalde ha informat que prompte començaran a desenvolupar-se les primeres activitats, “encara que entrarà ja en ple rendiment al setembre”. No obstant això, afig: “No tenim un dia que perdre, així que aquest mateix diumenge ja tindrem una primera activitat d'handbol en edat escolar, un xicotet torneig”.

Este pavelló és un espai poliesportiu orientat principalment a l'handbol, però on també es podran practicar altres esports com el bàsquet, el voleibol i el futbol sala. El pavelló té una capacitat per a 2.728 persones: 2.156 de les quals són places fixes; 544 corresponen amb localitats en graderies telescòpiques; i 28 que s'han destinat a persones amb mobilitat reduïda.

A més dels espais destinats a la pràctica esportiva, el nou pavelló també disposa de vestuaris, sala de calfament, zones reservades per a les autoritats i l'administració, sala de premsa, banys i un sector de càrrega i descàrrega de materials.

El pavelló està situat en l'encreuament dels carrers Serra d’Irta i Serra de Javalambre i el seu accés principal es troba en la façana oest. Però també compta amb altres quatre entrades per a facilitar evacuacions. Cal esmentar que s'han habilitat escales i rampes en tots els accessos. L'interior de l'edifici compta amb un anell de circulació que es connecta amb les graderies, així com un ascensor adaptat per a garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

El projecte ha presentat diversos problemes que han retardat la seua finalització i es remunten a abril de 2011, quan la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte a una primera empresa i esta va paralitzar l'obra i va suspendre el contracte. Després de diverses vicissituds, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte a l'octubre de 2020 a Víctor Tormo SL., que és l'empresa que ha finalitzat les obres.