Finalitzen les obres de segellament i restauració ambiental de l'abocador de Vinaròs

Vinaròs ha finalitzat els treballs de segellament de l'abocador que ocupava una extensió de 58.000 metres quadrats. La intervenció realitzada per la Generalitat ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros.

Aquest dijous l'alcalde, Guillem Alsina, acompanyat per la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón i pel director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piguer, visitaven les obres de segellament de l'abocador. El projecte està emmarcat dins del Pla Autonòmic de Segellament d'Abocadors amb una inversió de més de 2 milions d'euros que s'ha realitzat en dues anualitats per part de la Generalitat i que han suposat recuperar aquest punt negre de la localitat.

Els treballs han sigut complexos amb l'aplicació de diferents de capes terra, làmines geotèxtils, malles, eixides de gas i una xarxa canonades per a evacuar les aigües pluvials en el riu Cèrvol. Uns treballs que han comptat amb el compliment de totes les directrius marcades per la Unió Europea i també per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a garantir el segellament correcte de l'abocador.

Les obres també han suposat instal·lar 34 pous de desgasificació i canonades per a recollir el lixiviat que puga eixir de l'abocador per a conduir-lo fins a la depuradora.

L'alcalde Alsina ha agraït la implicació de la Generalitat per posar en marxa del Pla Autonòmic de Segellament d'Abocadors que ha permés segellar de manera correcta el de Vinaròs sense que haja suposat cap despesa per a l'ajuntament. D'altra banda, insistia que “el segellament també ha sigut possible gràcies al treball iniciat durant la passada legislatura on es va reivindicar la necessitat de tancar d'una vegada per sempre l'abocador amb totes les garanties de seguretat, eliminant així un punt negre de la localitat”.

Alsina comentava que a partir d'ara l'ajuntament es farà càrrec de la gestió i manteniment dels terrenys. En aquest sentit, assenyalava que s'estudia la possibilitat d'aprofitar la parcel·la per a instal·lar plaques fotovoltaiques per a alimentar el pou que subministra aigua en el municipi, així com altres projectes de futur.

Per part seua, la secretària Tuzón ha destacat que s'ha pogut recuperar uns terrenys contaminants i convertir-los en terrenys verds. Segons incidia la implantació de plaques fotovoltaiques suposen una bona opció per a aprofitar els terrenys i al mateix temps reduir les despeses elèctriques, contribuint així a ho encomia circular.