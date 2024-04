Gandia prepara la constitució del primer Consell de Memòria Democràtica

Gandia constituirà el seu primer Consell de Memòria Democràtica. Així ho va anunciar amb motiu del Dia de Record i Homenatge de les víctimes de Guerra civil i la Dictadura la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Memòria democràtica, Alícia Izquierdo.

Aquest organisme té l’objectiu de ser representatiu i receptor de les demandes de més participació activa dels col·lectius de víctimes del franquisme, els seus familiars, i d’aquelles persones interessades en participar d’aquesta iniciativa, sempre i quan ho facen en representació d’algun moviment, entitat o col·lectiu relacionat amb la memòria històrica.

El Consell de Memòria Democràtica que es pretén crear serà un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Gandia per a aquelles qüestions d’interès per als col·lectius vinculats amb les víctimes del franquisme de la ciutat. Aquesta proposta naix de la voluntat de l’Ajuntament de Gandia per contribuir al compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

Pel que fa a la composició del Consell Sectorial de Memòria Democràtica aquest estaria integrat per representants de les entitats ciutadanes de l'àmbit de la Memòria Històrica; els grups municipals; l’Arxiu Històric Municipal; l’arqueòleg municipal i les Universitats amb implantació a Gandia.

El Consell de Memòria Democràtica exercirà les funcions d’assessorar els òrgans de l'Ajuntament en matèria de Memòria Democràtica i formular propostes i mesures relacionades directament amb l'àmbit de les funcions del Consell, així com realitzar actuacions d'informació, divulgació i sensibilització ciutadana; defensar i divulgar els drets de les persones represaliades durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; recollir històries i discursos de persones, grups o sectors poblacionals que, per raons de raça, gènere o orientació sexual, van ser exclosos o represaliats per la dictadura franquista; reconèixer i reparar el mal causat en aquesta època, sempre dins de les competències de l'Ajuntament.

“La invasió russa d’Ucraïna o el genocidi del poble palestí per part de l’Estat d’Israel, ens continua recordant que la democràcia es construeix dia a dia, sense baixar la guàrdia, exercint i reivindicant la llibertat, la igualtat, la justícia, el respecte, la tolerància, el pluralisme o la participació, aspectes que ens fan més forts com a societat. És, per tant, responsable que els ajuntaments exercim la posició sempre vigilant i defensora de la convivència democràtica, com a administració més pròxima al conjunt de la ciutadania. I és de justícia que es recorde i es reta homenatge a les Víctimes de la Guerra d'Espanya i de la Dictadura, que no són només aquelles que van ser afusellades, empresonades o exiliades, sinó també aquelles a les quals, senzillament, se li va robar la seua infància, la seua adolescència o la seua maduresa”, ha conclòs Izquierdo.