Gandia presenta uns pressupostos que arriben a 85 milions i oberts a incorporar ajudes a sectors perjudicats per la pandèmia

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant; el vice alcalde, Josep Alandete; i el regidor delegat d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori; han presentat en roda de premsa les línies bàsiques del pressupost de la ciutat de 2021, que serà aprovat en el pròxim plenari municipal que se celebrarà aquest dijous.

Uns comptes municipals que, segons Morant, “volen ser la resposta enfront de la pandèmia i suposen la reactivació econòmica dels sectors productius i de la ciutat. Són uns pressupostos que donen certeses, a través dels quals assumim els reptes que Gandia té sobre la taula”, va explicar l'alcaldessa. Són uns pressupostos socials i realistes, “en sintonia amb la situació actual, que no deixen a ningú arrere”. Els comptes de 2021, en definitiva, són “responsables” i donen “estabilitat”.

Els pressupostos de Gandia de 2021 compten amb un capítol d'ingressos de 85.300.000 euros i despeses per valor de 84.600.000 euros. “Era urgent i necessari tindre llest el document econòmic més important de l'any al més prompte possible per a afrontar com més prompte millor els nostres reptes”.

L'alcaldessa ha volgut remarcar que els comptes són “vius, ja que preveuen incorporar partides per a pal·liar els efectes de la pandèmia entre els sectors productius i les persones vulnerables. És a dir, a part dels pressupostos, la ciutat comptarà amb el romanent de tresoreria de 2020 o ajudes que donaran resposta a l'actuació urgent que requereix la pandèmia”.

Quant a les inversions, Morant ha explicat que els comptes municipals destinaran 5 milions d'euros durant aquest any i que se centraran en set importants inversions amb la finalitat de generar llocs de treball directes i indirectes en el pitjor moment de la pandèmia. “Hui dia, aquest tipus d'actuacions són oportunitats per a les empreses i les persones que treballen en elles. Gandia eixirà més ben preparada d'aquesta crisi una vegada finalitzen aquestes obres”.

“Aquestes actuacions lligades directament al pressupost municipal generaran un total de 146 llocs de treball directes. A aquesta xifra cal sumar els prop de 40 milions d'euros que invertiran les administracions superiors en actuacions. Actuacions de més de 90 milions d'euros que suposaran la generació de més de 1.300 llocs de treball en total en els pròxims dos anys”.

“En el moment que més falta fa la inversió pública a la nostra ciutat generarà més de mil tres-centes oportunitats laborals. Totes les administracions ens hem alineats per a aconseguir que Gandia no pare i genere oportunitats per als nostres ciutadans i empreses”, ha afirmat l'alcaldessa de Gandia, qui ha afegit que “amb aquestes actuacions i durant els pròxim dos anys, millorarem la vida de molts veïns amb aquestes inversions”.

Per part seua, Josep Alandete ha incidit en la idea que “tenim clar el nostre objectiu i no és un altre que gestionar aquest ajuntament de manera eficaç per a aconseguir el bé comú i millorar el benestar dels ciutadans”. “No està sent una legislatura fàcil i encara així, en ple mes de gener ja tenim l'aprovació del Ministeri i continuarem ajudant als més necessitats i als sectors productius gràcies als romanents de tresoreria que s'han aconseguit gràcies a un govern responsable”.

El vice alcalde també ha destacat que “tots els departaments treballen per a crear sinergies amb altres administracions que facen possibles les grans inversions de la Generalitat, la Diputació o el Govern Central. És important no parar la maquinària administrativa i gràcies a les mesures que hem pres el consistori ha continuat funcionant a màxim rendiment.”

Finalment, Salvador Gregori ha posat en valor que aquest document ha sigut “el que menys puntualitzacions del Ministeri ha rebut. Podem dir que és un pressupost polit que està marcat per la realitat i que s'adapta a la situació que vivim. Malgrat els condicionants hem pogut donar solució a les necessitats de tots els departaments i que a més afronten el repte que suposa la Covid-19 amb augments considerables en les partides de Serveis Socials i Sanitat”.

Gregori també ha afirmat que “una vegada es conega el romanent de tresoreria durant aquesta setmana, el govern municipal podrà posar en marxa a partir de març una segona ronda pressupostària destinada a reforçar les ajudes a persones i sectors productius”.