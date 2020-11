La Generalitat anuncia 11 milions en els comptes de 2021 per a la construcció del futur Palau de Justícia de Xàtiva

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha mantingut aquest dimarts una reunió telemàtica amb el Director General d’Administració Local Toni Such i el Director Territorial de Presidència Francisco Molina en la que s’ha tractat els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a Xàtiva de cara al proper any 2021, els quals incrementaran la inversió en gran nombre de les partides.

El projecte de la nova seu dels jutjats de Xàtiva, que s’ubicarà a la part no BIC (Bé d'Interés Cultural) de les dependències del Reial Monestir de Santa Clara, està valorat en els propers pressupostos en 11 milions d’euros, vora 4 milions més que en 2020 (7,1 milions), mentre que la via verda Xàtiva-Carcaixent que transcorrerà per l’antic traçat ferroviari passa dels 137.000 euros pressupostats per a la realització del projecte en 2020 als 3,8 milions.

Altra de les partides que es veurà incrementada és aquella referent als Serveis Socials, que en aquest any 2020 era de 1,4 milions d’euros i passarà en 2021 als 1,89 milions, mentre que també es començarà a invertir en el futur Centre Raimon d’Activitats Culturals, anunciat en els darrers mesos, i que tindrà una inversió de 250.000 euros per a la redacció del projecte al llarg del proper exercici.

D’altra banda, tant el Pla Edificant amb el qual s’inverteix en la millora de les infraestructures educatives de la ciutat com el projecte del nou Centre de Salut per a Xàtiva mantindran el pressupost estipulat.

“Es tracta d’un increment important en les quanties de projectes destinats a Xàtiva, el que demostra l’aposta decidida que el govern valencià està fent per la millora dels serveis públics a tots els nivells així com també per l’escut social de la nostra ciutat”, ha expressat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.