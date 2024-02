La Generalitat es compromet a concertar el 100% de les places de la nova residència d’Ontinyent

La Generalitat Valenciana concertarà el 100% de les places de la nova residència de la Beneficència d'Ontinyent (97, front les 41 amb que es compta en les actuals instal·lacions). Així ho confirmava el Director General de Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, José Vicente Anaya, a l’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, en la reunió que tots dos mantenien aquest divendres en l’Ajuntament, a la que també participava la regidora de Política per a les Persones, Paula Soler.

Anaya, a més, ratificava el compromís de continuar amb el programa-contracte de Serveis Socials, pel qual l’Ajuntament rep 3’8 milions d’euros en finançament per a atendre necessitats en matèria d’atenció social, incloent 1 milió d’euros per al SAD de dependència. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, es mostrava molt satisfet de la reunió “tant per la continuïtat dels dos programes com per comptar amb la confirmació de que les 97 places seran concertades i públiques”, ja que açò “garanteix la viabilitat de la residència, ja que ”garantirà el seu finançament i que les places vagen destinades a les persones amb major necessitat i grau de dependència“.

José Vicente Anaya explicava que el fet de concertar les 97 places assignades “permetrà que es puga gaudir d’un servei molt necessari i al qual s’està treballant molt bé”, esperant-se que al voltant de juny de 2025 puguen estar adjudicades estes places.