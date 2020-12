La Generalitat no descarta comprar els habitatges de les 31 famílies que anaven a ser desnonades a la Pobla de Vallbona

La Generalitat no descarta la compra per via d'emergència dels habitatges de dos blocs de la Pobla de Vallbona on resideixen 31 famílies que anaven a ser desnonades aquest dimecres, encara que el procés està ajornat fins al 8 de febrer.

Així ho ha anunciat el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, després d'una reunió amb l'alcalde de sa Pobla, Josep Vicent García, sobre la situació dels residents en aquests immobles que són propietat de fons d'inversió.

Les dues parts han acordat crear una comissió mixta de seguiment formada per representants de la Conselleria d'Habitatge, la PAH i el veïnat, informa l'administració autonòmica en un comunicat.

Entre les solucions que estudia la Generalitat està la negociació amb els fons d'inversió a través de lloguers socials, atés que "aquestes famílies en cap moment s'han negat a pagar qualsevol tipus de lloguer", ha remarcat el conseller.

Una altra de les alternatives és la compra directa dels habitatges per part de les institucions valencianes, perquè formen part del parc públic de la Generalitat, i acordar un lloguer social amb les famílies.

Després de conversar amb les famílies afectades, Martínez Dalmau ha assegurat que expressen "satisfacció i tranquil·litat", ha ressaltat el treball de carrer realitzat per la PAH i ha celebrat la suspensió del desallotjament, "l'amenaça més important en els últims anys de 38 famílies que s'anaven a anar al carrer: més de 90 persones que ara tindrien una situació enormement complexa si no s'haguera actuat amb serenitat".

Des que la PAH va alertar del desallotjament, la direcció general d'Emergència Residencial i l'Ajuntament de sa Pobla van començar a buscar una resposta causant el menor perjudici. El primer pas va ser la suspensió del desallotjament per part del Jutjat de Llíria, ja que els informes de vulnerabilitat presentats pels serveis socials municipals demostren que aquestes famílies no disposen d'una altra alternativa residencial.

L'alcalde de sa Pobla també s'ha felicitat per guanyar temps per a negociar i aconseguir aconseguir un lloguer social per a aquestes famílies. "S'ha demostrat que quan les institucions van a una i hi ha una clara determinació de reconéixer el dret a l'habitatge, les coses s'aconsegueixen", ha asseverat.

La PAH exigeix contractes de lloguer social

Per part de la PAH, encara que celebren l'ajornament, insisteixen que la solució definitiva és que el fons Divarian (Cerberus-BBVA) accedisca a formalitzar contractes de lloguer social que puguen pagar aquestes famílies "a partir de ja, sense esperar ni un minut, perquè no hagen d'anar d'un lloc a un altre".

"No és una celebració triomfal: es tracta de 94 persones entre les quals hi ha 25 criatures, tres discapacitats i una embarassada", ha ressaltat José Luis González, portaveu de PAH València, a Europa Press, per a recordar que el desnonament s'anava a produir a les portes de l'hivern i en plena pandèmia.

Precisament, la plataforma s'ha trobat aquest dimecres amb un altre veí que anaven a desnonar d'un habitatge del mateix bloc, un inquilí que "tenia un contracte signat amb els mateixos i que també està paralitzat fins al 8 de febrer". I rebutja l'"excessiva" presència policial en els voltants dels blocs de sa Pobla, encara que no s'ha produït "cap mena d'enfrontament".

Més enllà d'aquest cas, la PAH torna a exigir que el Govern done llum verda abans de Nadal al decret per a paralitzar els nous desnonaments, així com que "els bancs rescatats amb diners públics comencen a col·laborar facilitant habitatges buits per a complir amb la Constitució". "Volem que assumisquen la responsabilitat de no tindre a la gent al carrer", ha reivindicat el portaveu, que confia a aconseguir una solució per a les 31 famílies "si hi ha voluntat".