La Generalitat salva les cases de 21 famílies que anaven a ser desnonades a la Pobla de Vallbona per un fons d'inversió

Les 21 famílies de la Pobla de Vallbona que havien vist perillar els seus habitatges per part d'un fons d'inversió que els podia desnonar ja poden descansar tranquils després de la intervenció de la Generalitat. El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha expressat la seua "satisfacció i alhora tranquil·litat" per haver aconseguit una solució ja que el seu departament ha comprat les cases.

Martínez Dalmau ha realitzat una visita en la qual ha estat acompanyat per l'alcalde del municipi, Josep Vicent García, pel secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, César Jiménez, i per la directora general d'Emergència Residencial, Pura Peris.

El vicepresident ha manifestat que, tal com va avançar el dia que es va reunir amb les famílies juntament amb l'alcalde fa dos mesos, "vam dir que vindríem amb una solució sobre la taula i així ho hem fet". Donada la urgència de les circumstàncies s'ha optat per la compra per via d'emergència. "Estem parlant de més de 90 persones que ara estarien en vespres de quedar-se al carrer si no haguérem actuat amb decisió i celeritat".

Martínez Dalmau ha explicat que, a la fi de novembre, quan es va tindre coneixement que més de 30 famílies anaven a ser desnonades el 8 de desembre de 2020, els equips jurídics de la Conselleria i de l'Ajuntament "van aconseguir en un temps rècord, mitjançant escrits dirigits al jutjat, ajornar els desnonaments al 8 de febrer de 2021".

"Aquest temps guanyat ens ha permés resoldre algunes situacions familiars i avaluar les famílies restants per a aconseguir mantindre-les a les seues cases i, en l'actualitat, són 21 les famílies amb necessitat de ser ateses i així ho estem fent". "Un temps en el qual hem negociat amb Divarian per a comprar les cases, mancant completar el corresponent procediment administratiu", ha recalcat.

L'acord aconseguit amb Divarian preveu l'adquisició de 28 habitatges en els edificis on resideixen les famílies que anaven a ser desnonades, als carrers Sant Sebastià 108 i Argila 99, la qual cosa permet resoldre la totalitat dels casos i, a més, atendre altres necessitats estructurals d'habitatge en el municipi. Al costat d'elles, la Conselleria també ha adquirit en el municipi un altre habitatge al BBVA. La inversió total per a adquirir aquests 29 habitatges és d'uns 1,7 milions d'euros.

En total, són 32 nous habitatges les que passen a formar part del parc públic de la Generalitat a la Pobla de Vallbona, les 28 comprades a Divarian, la de BBV i altres tres que van ser comprades a la Sareb a la fi de 2020.

El vicepresident ha felicitat l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona i a la societat civil, liderada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) per tot el treball realitzat. En aquest sentit, ha destacat que la col·laboració entre Ajuntament i Conselleria "permetrà la signatura en breu d'un conveni de perquè el Consistori puga avaluar quines famílies accedeixen al lloguer social i quantes es destinen a emergències".

A més, també està previst la signatura del conveni de tanteig i retracte que permetrà al municipi adquirir cases quan vagen a ser adquirides per un fons d'inversió. Tot això, fa de Sa Pobla "un far de com han de ser les polítiques d'habitatges" en la Comunitat, ha indicat el vicepresident.

Les parts implicades, la Conselleria i l'empresa Divarian, han dirigit un escrit al jutjat de Llíria per a sol·licitar la suspensió temporal de les accions emmarcades en el procés judicial per 90 dies, de manera que done temps a materialitzar l'acord. Després, es demanarà la suspensió definitiva del procediment.

Suspés el desallotjament

L'aplicació dels mecanismes que preveu la legislació va fer possible que finalment el passat 8 de desembre se suspenguera el desallotjament d'aquests habitatges. Com també s'ha suspés el que estava prevista per al dia de hui.

Els informes de vulnerabilitat dels serveis socials municipals van demostrar que gran part d'aquestes famílies no disposen d'una altra alternativa residencial. D'aquesta manera, s'obria un breu període de temps per a buscar solucions amb la intenció que les famílies afectades romangueren a les seues cases.

Immediatament, la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, a través de la Direcció General d'Emergència Residencial, amb César Jiménez i Pura Peris, respectivament, al capdavant, van iniciar la negociació amb el fons d'inversió propietari dels habitatges.

En la reunió mantinguda amb l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona el passat 9 de desembre es va acordar la creació d'una comissió mixta de seguiment formada per representants de la Conselleria, el Consistori, la PAH i els propis veïns i veïnes.