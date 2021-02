La Generalitat té l'última paraula sobre el projecte de l'hotel a la Colònia Ducal en primera línia de la platja de Gandia

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat haurà de donar el vist-i-plau definitiu a la proposta de modificació del Pla parcial en una parcel·la de la Colònia Ducal presentada per una empresa amb l’objectiu de construir-hi un hotel en primera línia de la platja de Gandia. Aquesta aprovació anirà en paral·lel al procés de participació pública impulsat pel govern local del Serpis, segons ha explicat el vicealcalde i regidor delegat d'Urbanisme, Josep Alandete (Compromís), donat que l’administració autonòmica considera que la modificació proposada per la mercantil és estructural. Això significa que no serà prou amb l’aprovació del plenari i caldrà el vistiplau definitiu de la Comissió territorial d’urbanisme depenent de la Conselleria.

Alandete, ha comparegut en roda de premsa per tal d’informar del resultat de la consulta pública, que va finalitzar dilluns passat, prèvia a la proposta de modificació del Pla parcial en una parcel·la de la Colònia Ducal presentada per una empresa amb l’objectiu de construir-hi un hotel.

Alandete ha recordat que, “a més de ser un preceptiu legal, la voluntat del govern del Serpis és promoure un urbanisme participatiu i transparent, incentivant la participació ciutadana”. Així, el fòrum de participació habilitat al web municipal ha rebut mes de 3.000 visites i 63 persones hi han manifestat la seua opinió sobre el projecte. “Per tant, hem d’estar orgullosos de la reacció ciutadana, que ha demostrat que és responsable i té ganes de participar en la presa de decisions que afecten la ciutat”.

Paral·lelament, també va finalitzar el primer termini d’al·legacions a la proposta de modificació del Pla parcial de la Colònia Ducal. S’hi han presentat 34, que seran estudiades i incorporades a l’estudi jurídic i tècnic de la proposta que s’inicia a partir d’ara. Els funcionaris municipals avaluaran si s’hi compleix o no amb els requisits tècnics i legals i emetran un informe al respecte.

En cas de continuar endavant, s’iniciarà un nou procés d’estudi i avaluació ambiental, on la ciutadania podrà tornar a participar-hi, abans d’aprovar-se o no per la majoria absoluta del plenari municipal, assenyalen fonts municipals.

La Generalitat també ha respost sobre la forma de materialitzar la compensació de sòl dotacional públic per part de la promotora. Haurà de fer-la efectiva en l’àmbit d’actuació mateix del projecte.